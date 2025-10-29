El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de jóvenes juegan un partido de fútbol en las instalaciones del centro de primera acogida de menores de Amorebieta. Luis Ángel Gómez

Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Policía Nacional y Ertzaintza contabilizan una veintena de casos; el último, el arresto de un hombre que volvió para visitar al chaval en un centro para menas

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:49

La llegada a Euskadi de menores magrebíes acompañados de sus padres, que luego les 'abandonan' en localidades vascas para que se beneficien de las redes ... forales de acogida, un fenómeno destapado por EL CORREO el pasado septiembre, se está extendiendo. Mientras la Policía Nacional y la Ertzaintza investigan al menos una veintena de casos sospechosos de tratarse de este tipo de abandonos de menores, estos mismos cuerpos van practicando detenciones que certifican que no se trata de hechos aislados.

