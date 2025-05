La masiva presencia de aficionados del Tottenham obliga a cortar Licenciado Poza y Doctor Areilza

Juanma Mallo Martes, 20 de mayo 2025, 19:14 | Actualizado 20:25h. Comenta Compartir

Licenciado Poza ha dejado de ser este martes por la tarde territorio teñido de rojo y blanco. La afición del Tottenham ha tomado la calle que, de manera habitual es propiedad de la hinchada del Athletic. Los londinenses se han hecho fuertes en esta zona de Bilbao, a tiro de piedra de San Mamés, e incluso han obligado a cortar la calle a la altura de María Díaz de Haro para evitar problemas, posibles atropellos o que se puedan producir daños en los vehículos que pasan. También Doctor Areilza desde Alameda Urquijo.

Porque los hinchas del cuadro londinense han 'jugado' con los coches que trataban de atrevesar la zona al 'que no pita no pasa'. Se cerraban y hasta que no respondía la persona que iba al volante, no le permitían continuar con su trayecto.

En general, en Bilbao se pueden ver más camiseta de los Spurs, alojados en el centro de la ciudad, en el hotel Carlton, que del United. Y en Pozas, la exhibición de fuerza del equipo que este miércoles ejerce de local en San Mamés.

Además, si algún seguidor de los 'diablos rojos' se acercaba por la zona, era increpado por sus oponentes en la final de la Europa League. Eso sí, cuando han llegado los hinchas del Athletic, no ha habido problemas entre ellos.