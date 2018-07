La mascota de Javier de Juana: «Los perros son una escuela para querer más a la gente» Javier de Juana, con los tres perros, en el salón de su casa. / Pedro Urresti Sastre De niño, se volvía loco por los gatitos. «¡Eran mi perdición! Vivíamos diez personas en una buhardilla del barrio de San Francisco. Teníamos un tejado donde había gatos y yo siempre le pedía a mi abuela que me trajese uno para meterlo conmigo en la cama. Fueron los juguetes más maravillosos». CARLOS BENITO Domingo, 22 julio 2018, 01:37

Con el primer perro que tuvo Javier de Juana se podrían hacer una docena de los actuales. «Entonces gustaban las razas contundentes. Pero, inteligentemente, se ha tendido hacia mascotas más pequeñas», sonríe el sastre bilbaíno mientras se acuerda de aquel coloso del pasado, Skrunch, un gran danés blanco y negro que pesaba 95 kilos y solía apoyarle las patas delanteras en los hombros. «Fue un perro célebre, chirene -comenta-. Me lo llevaba a hacer esquí acuático a Laredo, tiene fotos con Cruyff y, una vez, Carlos Acuña le cantó un tango en plena Gran Vía». El pobre Skrunch se quedó ciego a causa de un glaucoma, pero recuperó la vista gracias a un latoso tratamiento que Javier tuvo que aplicarle cada hora, día y noche. «Le cambió el aspecto de los ojos y en Bilbao se corrió la voz de que le había puesto lentillas».

Después vinieron otros dos perrazos, Banzái y Yoko, dos hermosos ejemplares de akita con personalidades contrapuestas. «Banzái era muchísimo más puro, más salvaje y primitivo. Parecía un lobo, con una mirada especialísima, de fiera, que te taladraba: te miraba y te echabas a temblar, incluso yo. Estaba adiestrado, pero era muy poco amigo de nada ni de nadie. Yoko, en cambio, era un amor: encantadora, con un temperamento increíble», evoca.

Con esos voluminosos antecedentes, se puede entender que Marisa, la esposa de Javier, impusiese una raza más manejable para las nuevas mascotas. Coco, Polo y Nata vienen a ser el extremo opuesto a Skrunch en tamaño y el extremo opuesto a Banzái en carácter. «Son muy divertidos, como una especie de chiste o de película cómica: los miras jugar y te ríes», dice su dueño. Los tres bichones ni siquiera se inmutan al toparse con humanos desconocidos en su salón: acuden a saludar, alegres como cascabeles, y se tumban lánguidamente en los sofás, siempre dispuestos a recibir algún mimo perdido. «Es increíble que exista una definición tan clara de caracteres -se admira Javier-. Coco es la jefa, la líder, la más lista, con una determinación muy fuerte. Polo es el perfecto 'gentleman', que siempre se encuentra cómodo y hace sentirse cómodos a los demás. No se arredra ni conoce el miedo, pero deja que las otras dos le hagan cualquier cosa. Y Nata es 'doña Comodidades', solo piensa en las cosquillas, las caricias y que le rasquen la tripa».

La coz de Urkiola

Todo el mundo da por hecho que estos tres perros adorables y «adiestradísimos» son madre, padre e hija, y Javier no suele molestarse en desmentirlo, pero en realidad no guardan relación de parentesco. «Con ellos -explica- he descubierto dos cosas importantes. La primera es cómo, a través de los animales, tenemos la obligación racional de amar a la humanidad. ¡Son una escuela para querer más a la gente! Si amas a un animal y le aguantas ciertas cosas, debes amar a las personas y ser tolerante con ellas. La segunda es cómo, cuando te encuentras a gusto con alguien, no tienes necesidad de hablar. Ellos irradian bienestar y felicidad».

En realidad, Javier de Juana tiene otro animal, pero ese es todavía más grande que Skrunch y no anda por casa: se trata de Airoso, su caballo. La hípica le obsesiona desde crío, cuando se empeñaba en montar sobre una vaca en Cuzcurrita o, en compañía de su primo Enrique, recorría Bielva a lomos de una burra. «Una vez, en Urkiola, había un prado con un caballo. Se me ocurrió montarme como en el Oeste, de un salto. ¡Me soltó una coz que no sé cómo no me mató!». ¿Se parecen algo perros y caballos? «¡Mucho! Agradecen que les transmitas cariño y tranquilidad, todo se basa en eso. Tienes que relajarte tú para llegar a entenderte con ellos».