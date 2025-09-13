Marta, el tendedero azul que nació en Santurtzi y conquistó Euskadi El invento de María Teresa Piñero para proteger la colada de la lluvia continúa su expansión a otras comunidades

Miriam Guadilla Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:03 Comenta Compartir

En Euskadi llueve tanto que hasta la ropa parece acostumbrada a vivir mojada. Tender al aire libre, es casi un deporte de riesgo. Sin embargo, en muchos balcones vascos asoma una lona azul que protege camisas, sábanas y toallas del conocido 'sirimiri'.

La idea surgió a mediados de los setenta en Santurtzi, cuando María Teresa Piñero, cansada de ver cómo el mal tiempo echaba a perder la colada una y otra vez, decidió inventar un tendedero cubierto. Tenía dos hijos pequeños y poco tiempo, así que buscó una solución práctica: un sistema sencillo con una lona que resguardara la ropa de la lluvia traicionera.

El invento tardó un tiempo en pasar a la cadena de producción pero, cuando lo hizo, fue un éxito inmediato. No solo revolucionó las casas vascas, sino que también llamó la atención fuera de nuestras fronteras. Tanto, que María Teresa se llevó dos medallas de oro en la Feria Internacional de Inventos de Ginebra, en 1993.

¿Y el nombre? También tiene su intrahistoria. Se bautizó como Marta, en honor a la hermana del hijo de María Teresa, Carmelo, quien hoy continúa al frente del negocio familiar. Y, por supuesto, el color no podía ser otro que el azul, un guiño a la ciudad de Bilbao. Quien llega de fuera se sorprende al verlos colgados en balcones y ventanas, pero para los vascos es ya un elemento tan familiar como la propia lluvia.

Temas

Invierno

Santurtzi

Bilbao