El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La vigésima etapa de la Vuelta a España, en directo
El tendedero Marta es ya un clásico de los patios interiores y los balcones vascos. E. C.

Marta, el tendedero azul que nació en Santurtzi y conquistó Euskadi

El invento de María Teresa Piñero para proteger la colada de la lluvia continúa su expansión a otras comunidades

Miriam Guadilla

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:03

En Euskadi llueve tanto que hasta la ropa parece acostumbrada a vivir mojada. Tender al aire libre, es casi un deporte de riesgo. Sin embargo, en muchos balcones vascos asoma una lona azul que protege camisas, sábanas y toallas del conocido 'sirimiri'.

La idea surgió a mediados de los setenta en Santurtzi, cuando María Teresa Piñero, cansada de ver cómo el mal tiempo echaba a perder la colada una y otra vez, decidió inventar un tendedero cubierto. Tenía dos hijos pequeños y poco tiempo, así que buscó una solución práctica: un sistema sencillo con una lona que resguardara la ropa de la lluvia traicionera.

El invento tardó un tiempo en pasar a la cadena de producción pero, cuando lo hizo, fue un éxito inmediato. No solo revolucionó las casas vascas, sino que también llamó la atención fuera de nuestras fronteras. Tanto, que María Teresa se llevó dos medallas de oro en la Feria Internacional de Inventos de Ginebra, en 1993.

¿Y el nombre? También tiene su intrahistoria. Se bautizó como Marta, en honor a la hermana del hijo de María Teresa, Carmelo, quien hoy continúa al frente del negocio familiar. Y, por supuesto, el color no podía ser otro que el azul, un guiño a la ciudad de Bilbao. Quien llega de fuera se sorprende al verlos colgados en balcones y ventanas, pero para los vascos es ya un elemento tan familiar como la propia lluvia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  3. 3

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  4. 4

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  5. 5 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  6. 6

    La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?
  7. 7

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  10. 10

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Marta, el tendedero azul que nació en Santurtzi y conquistó Euskadi

Marta, el tendedero azul que nació en Santurtzi y conquistó Euskadi