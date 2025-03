Mario Vaquerizo dice que el agua bendecida de la Virgen de Unbe le salvó la vida

Mario Vaquerizo lo dice sin ambages: el agua bendecida de la Virgen de Unbe le salvó la vida. Y la visita que hizo al salir ... del hospital junto a su íntimo amigo, el pintor y cantante Fabio McNamara, al santuario vizcaíno obró efectos «milagrosos», ha confesado este martes en una entrevista en la Cadena Cope. El popular artista, que anda estos días de promoción presentando su nuevo single 'Reset', junto a sus compañeros de Nancys Rubias, sufrió el pasado octubre un aparatoso accidente en Cáceres que le obligó a estar mes y medio ingresado en el hospital. Vaquerizo cayó desde tres metros de altura cuando se subía a una peana giratoria. Algunos testigos dicen que tras el golpe permaneció más de cuatro minutos con los ojos en blanco.

«Fabio (McNamara), que es mi Dios, fue de los primeros que vino a verme, y me trajo un botecito del agua de la Virgen de Unbe», ha recordado en la entrevista radiofónica. «Yo me puse el agua en los pies, y Fabio me la puso en la cara y en los ojos. Rezamos un 'Dios te salve, María'. Ese día me entró serenidad y empecé a ver las cosas más claras. A mí me da igual que vengan otros diciendo que eso es mentira. Yo no sé si será mentira o no, pero es la sensación que tuve, y creo que fue verdad», sentencia.

Al santuario en una 'furgo-nancy'

La pareja de Alaska, de profundas creencias religiosas, siguió poniéndose «agua de la Virgen todos los días», vista la mejoría experimentada. Pero fue aún más lejos. Lo primero que hizo al salir del hospital fue «coger la 'furgo-nancy' e ir con Fabio al Santuario de la Virgen Pura Dolorosa de Unbe, donde, insiste convencido, volvió a pasar «una cosa muy milagrosa. Íbamos a hacer el paseo y el recorrido que había hecho la Virgen, hasta llegar al sitio donde está el agua. Llovía a mares. Eran las doce menos cinco... Nos adelantamos un poco a rezar el Ángelus y, justo cuando estábamos rezando, esa nube desapareció. Nosotros estábamos chorreando, salió un sol muy bonito, y yo sentí que me iluminaba más la vista», relata.

Vaquerizo asegura que la «otra oftalmóloga» que le trató, la doctora Marta Figueroa, «no cree en nada de esto, pero cuando me dio el alta me dijo 'siga usted rezando a esos santos que reza, y a esas vírgenes, porque es verdad, porque lo que ha pasado con usted es un auténtico milagro», recuerda. El cantante reconoce que podría haberse quedado «para ir a vender cupones a la ONCE», pero que prefiere no regodearse «en el drama». Si acaso, ha reforzado su fe hasta el punto de que ahora reza «todos los días. Todos los días un Padre nuestro, un 'Dios te salve, María' y una Oración al Ángel de la Guarda'.

El cardado me salvó la vida

Del accidente «casi mortal», el exitoso cantante de 'Peluquitas' y 'Me encanta' ha sacado varias conclusiones. Afirma que «el cardado me salvó la vida» y que se encuentra «vivita y coleando. Estamos vivos que es lo más importante, pero yo no vivo para refugiarme en el drama», esgrime.

También ha llegado a la conclusión de que la vida le dijo «'párate un poquito, maricón, que vas acelerado'» y que tras perder el 95% de la visión veía «helechos de color de rosa» y «dinosaurios chiquititos. La oftalmóloga me explicó que sufrí el 'Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas'. Solo me faltaba ser el conejo, pero pudo haber sido una caída mortal», enfatiza mientras 'resetea' su nueva vida al ritmo de su último éxito.