Directo Retenciones en la A-8 por dos accidentes a la altura de Barakaldo
Imagen del cristal del ascensor roto. E. C.

«Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»

Los vecinos del portal afectado por el incendio de Barakaldo han pagado más de 10.000 euros en arreglos del bloque causados por los residentes conflictivos del piso donde de originó el fuego

Laura González

Laura González

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:34

Un «auténtico infierno». Eso es lo que han afirmado estar viviendo en los últimos años los vecinos del número 2 de la calle El Carmen ... de Barakaldo, donde en la madrugada de este jueves se ha desatado un incendio en una vivienda, que ha dejado a cuatro personas heridas, una de ellas grave, después de precipitarse por la ventana de una habitación desde un tercer piso. Todos ellos se encontraban en el interior de dicho inmueble, y según han apuntado fuentes policiales, el único que figur a como empadronado es el que se ha arrojado a la calle, siendo trasladado al hospital con pronóstico reservado.

