«Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»

Un «auténtico infierno». Eso es lo que han afirmado estar viviendo en los últimos años los vecinos del número 2 de la calle El Carmen ... de Barakaldo, donde en la madrugada de este jueves se ha desatado un incendio en una vivienda, que ha dejado a cuatro personas heridas, una de ellas grave, después de precipitarse por la ventana de una habitación desde un tercer piso. Todos ellos se encontraban en el interior de dicho inmueble, y según han apuntado fuentes policiales, el único que figur a como empadronado es el que se ha arrojado a la calle, siendo trasladado al hospital con pronóstico reservado.

Puerta de uno de los trasteros forzada. Tuboo arrancado de la zona que da a los garajes. Elemento eléctrico de la pared arrancado. Elementos arrancados de los contadores. Cables rotos. 1 /

Una situación que ha puesto de manifiesto los conflictos vecinales que originaban quienes rondaban este piso, a quienes los residentes de este portal y de los otros dos que conforman el bloque, promovido hace unas décadas por el Gobierno vasco, señalan como culpables de numerosos desperfectos. «Todas las zonas comunes están destrozadas, nos han robado hasta el cable de tierra del edificio para vender el cobre. Han quitado las manillas que dan acceso a los contadores, y cada poco la puerta de la calle está rota, porque algunos de los que vienen no tienen llaves», relatan.

Según han afirmado, el dueño del piso afectado por el fuego «alquila por horas la vivienda» y debido a sus impagos a la comunidad, unidos a los de otros residentes, hacen que se deban «casi 40.000 euros». Esto ha provocado que la puerta del garaje «esté estropeada y tenga que estar siempre abierta, por lo que aprovechan para entrar y salir también por ahí a sus anchas».

Varios de los vecinos afirman que el «trabajo diario» de quienes viven en la casa donde se desataron las llamas, que está sin luz y sin suministro de agua, es «salir a robar por la noche, desmantelar las cosas que roban y venderlas como chatarra». Eso han afirmado que ha sucedido con los contadores, lo que ha generado un gasto para la comunidad, para su arreglo, de unos 8.000 euros, que se unen a más de 2.000 por roturas que también aseguran que han realizado en el ascensor. «Por las noches también se dedican a hacer ruido, a dar martillazos. Entre todos tenemos que pagar las derramas que se generan por su culpa, y ya estamos hartos de vivir así y con miedo y con amenazas», han asegurado, recordando que hace unos días una de las personas que vive en ese piso «iba paseando con un cuchillo porque no le dejaban entrar en la vivienda».