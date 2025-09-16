La zona de bajas emisiones de Barakaldo sigue en fase inicial con tres años de retraso

Laura González Martes, 16 de septiembre 2025, 16:47 Comenta Compartir

Todavía no sé sabe si los coches más contaminantes no podrán entrar en Barakaldo en el barrio de San Vicente, si esta restricción solo se ceñirá al centro, o también al entorno del hospital de Cruces. Y es que la zona de bajas emisiones, fijada por la Ley del cambio climático y transición energética del Gobierno central, una norma con la que se busca combatir la contaminación del tráfico en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, y cuyo diseño debería de haber estado listo hace tres años, todavía está en fase inicial. Según ha informado el Ayuntamiento, la próxima semana se celebrarán dos sesiones participativas con los vecinos, con el objetivo de conocer su visión sobre esta orden, cómo creen que debería de llevarse a cabo, y recabar aportaciones. La primera será el lunes 22 en el centro cívico de Cruces, y la otra un día después, en Clara Campoamor. Ambas, a las 18.30 horas.

Antes del verano ya se realizaron encuestas a numerosos baracaldeses, entre ellos también a conductores, para saber sus hábitos de movilidad. Además, el Consistorio puso en marcha controles de aforo de peatones y ciclistas, para saber cuántas personas se mueven caminando o en bicicleta por las principales arterias del municipio, y un estudio sobre el tráfico. Jornadas similares a las que tendrán lugar en los próximos días también se llevaron a cabo a finales de junio y principios de julio, centradas más en el Plan de Movilidad Urbano Sostenible (PMUS).

Éste está previsto de 2026 a 2031, y en él también está trabajando en estos momentos el Ayuntamiento, para elaborar un diagnóstico de movilidad para el municipio, con la zona de bajas emisiones como línea estratégica. Muchas de las aportaciones ya recibidas están siendo estudiadas por los técnicos. Dentro de este plan de acción destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad, de contar con «medidas para la 'pacificación' del tráfico, priorizando al peatón y a los traslados en vehículos no motorizados», y de favorecer una mejor interconectividad entre todas las zonas, ha detallado la concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado (PSE).

La implementación de esta zona de restricción del paso de los vehículos más contaminantes debería de haber estado lista el 1 de enero de 2023. En Bilbao, con retraso, entró en vigor en junio del pasado año; y en Vitoria acaba de implantarse, mientras que en Getxo también se le espera. En el caso de Barakaldo, que acusó en un inicio la falta de personal técnico, lo cierto es que no se conoce aún una fecha concreta para su puesta en marcha. En febrero el Consistorio afirmó que esperaba tenerlo todo operativo en el primer trimestre de 2026, pero este martes no han querido hablar de plazos. Tan solo han comentado que su intención es llevar un cronograma al pleno «antes de que acabe el año».

«No estamos avanzando en la zonificación porque necesitamos conocer cuestiones», ha explicado Delgado, refiriéndose a las próximas sesiones participativas. «La delimitación irá en función de las necesidades o de cómo lo vean los vecinos. Lo que importa es hacer un buen trabajo y ser lo más ágiles posibles. Llevamos retraso pero eso nos ha beneficiado porque estamos trabajando de manera conjunta el plan de movilidad», ha resaltado la edil, afirmando que esto facilitará la implantación de las medidas.

