La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo La medida se aplicará sin interrupciones, al contrario que en la capital, y las primeras pruebas se realizarán «a mitad del 2026»

Laura González Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Siete barrios de Barakaldo, los que componen la zona centro, Rontegi, Santa Teresa, Beurko, San Vicente, Zuazo-Arteagabeitia y Lasesarre, delimitarán la zona de bajas emisiones de la localidad, una medida que deja fuera a núcleos urbanos como Cruces y Lutxana, además de a la periferia, como Urban, pero que también afectará a toda la movilidad por el municipio. Esta norma, fijada por la Ley del cambio climático y transición energética del Gobierno central que tiene como objetivo combatir la contaminación del tráfico en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, y que llegará con tres años de retraso, espera poder estar implantada y realizando las primeras pruebas «a mitad de 2026».

Al contrario que en Bilbao, donde se ha fijado un horario (de lunes a viernes, de 07.00 a 20.00 horas), en la localidad estarán operativas las restricciones en todo momento. «Será de lunes a domingo, las 24 horas». «Aquí el movimiento y la circulación no cambia tanto, es más constante», ha explicado la concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado (PSE), en una de las sesiones participativas que están llevando a cabo esta semana con vecinos para concluir su definición.

La edil también quiso dejar claro que la medida, con una vigencia de cuatro años (2026-2030) tiene como objetivo «reducir un 14,5% los niveles actuales de contaminación», y que está pensada principalmente «para restringir el acceso a los no residentes, a los que vienen de fuera, para que busquen otro medio alternativo». En este punto hizo referencia al parking disuasorio del BEC, que no está incluido en la zona delimitada, y a otros medios de transporte, como el metro, el tren y el autobús. El veto está marcado para los vehículos que se consideran más contaminantes, que son los que carecen del distintivo ambiental, y también los que tienen la etiqueta B.

Para trazar el límite e incluir a los barrios seleccionados, la comisión técnica ha tenido en cuenta los datos de calidad del aire y el ruido generado como consecuencia del elevado volumen de viajes que se realizan. Como fronteras, quedando fuera de la delimitación, se ha tomado la línea de ferrocarril, la avenida Altos Hornos, la carretera que discurre desde el puente de Rontegi hasta el Bilbao Exhibition Centre, el propio BEC y la ronda de Azkue, y la zona de Megapark e Ibaibe, con el polígono industrial de Beurko Viejo. «Con ello se da la opción de poder rodear Barakaldo, sin tener que entrar en el centro».

Para su aplicación se instalarán varias cámaras que leerán las matrículas en distintos puntos del municipio, entre ellos en la entrada del hospital de San Eloy. El de Cruces, al igual que todo el barrio, se ha excluido, «por las dificultades de acceso que podrían suponer a miles de personas que acuden desde otros municipios o provincias». Esta situación se detectó tanto a nivel técnico como en los procesos de participación ciudadana realizados con anterioridad. La zona de bajas emisiones saldrá este juevesdía 6 a exposición pública en la sede electrónica del Ayuntamiento, abriéndose por tanto el periodo para formular alegaciones y realizar aportaciones.

Autorizaciones

Lo que aún no están definidas del todo son las autorizaciones que se otorgarán para evitar las sanciones. Existen un total de 17 propuestas, para permitir el acceso a garajes, a personas con movilidad reducida, a las empresas y autónomos, a talleres... Todas son similares a las que se implantaron en Bilbao, pero con dos salvedades. Y es que Barakaldo se plantea incluir también el tener en cuenta a personas mayores de 70 años o con dependencia para poder recibir más autorizaciones al mes (todas son acumulativas), y a familias con bajos ingresos residentes en el municipio pero fuera de la ZBE. En este caso, por poner un ejemplo, una familia de Cruces que cumpla este requisito y se quiera desplazar al centro podría tener hasta 10 autorizaciones de 24 horas al mes. Al margen de los ingresos, también tiene que ser bien estudiada todavía la obtención de un pase permanente para los residentes dentro de la zona, para poder dar de alta un máximo de dos vehículos de los considerados más contaminantes. Los trámites se realizarán a través de una aplicación en el teléfono, en el SAC o en las casas de cultura.

«Tenemos que evitar que la gente se mueva por ocio en coche. Si es por necesidad, por trabajo, con personas dependientes como niños, por visitas al hospital... Siempre habrá opciones para que no tengan problemas», ha aclarado Delgado. En la primera sesión participativa de esta semana varios vecinos se mostraron en desacuerdo con la medida en general. «¿Por qué no se vota en referéndum?», preguntaron. La responsable del área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, ha señalado que «viene de Europa» y que lo que busca es «reducir la contaminación, lo que va en beneficio de la salud de todos».