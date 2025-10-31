La zona de bajas emisiones de Barakaldo excluirá Cruces y la periferia del municipio La próxima semana se celebrarán sesiones abiertas con la ciudadanía para conocer al detalle la limitación de esta norma para combatir la contaminación del tráfico

La zona de bajas emisiones de Barakaldo delimitará toda la zona centro, excluyendo Cruces y la periferia. Se trata de una norma fijada por la Ley del cambio climático y transición energética del Gobierno central que tiene como objetivo combatir la contaminación del tráfico en las poblaciones de más de 50.000 habitantes. En la propuesta, aprobada en base a datos de calidad del aire y ruido generado por vehículos, se denomina 'Zona Centro Ampliada' a los núcleos de Rontegi, Santa Teresa, Beurko Berria, San Vicente, Zuazo-Arteagabeitia y Lasesarre, tal y como ha explicado la edil de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado.

La exclusión de Cruces responde a las dificultades que podrían plantear la medida para los miles de personas que acuden al hospital. Esta limitación, avanza la responsable municipal, «permite rodear Barakaldo sin tener que entrar»te. Con esta 'Zona Centro Ampliada', añade, «se supera el 10% de reducción de emisiones marcado como objetivo, con la restricción de entrada de aquellos vehículos que no disponen de distintivo o que tienen un distintivo B».

Con el fin de explicar en profundidad lo que suponen estas medidas, el Consistorio organizará la próxima semana sesiones abiertas a la ciudadanía. La primera será el lunes 3 de noviembre, en el auditorio de Clara Campoamor. El martes se trasladarán a la casa de cultura de Cruces, y el jueves 6 al gimnasio de Retuerto. Todos estos encuentros tendrán lugar a las 18.30 horas. «Es importante asistir a las sesiones informativas, donde además de dar a conocer en detalle la delimitación de la zona de bajas emisiones, se debatirá sobre el listado de autorizaciones y exenciones de acceso a la misma».

