Zierbena se vuelca con el mercado de flores de primavera de La Arena

El 1 de mayo es el día de los trabajadores, pero en Zierbena también es el de las flores. Desde hace cinco años, el municipio ... celebra en el barrio de La Arena un mercado dedicado a estas coloridas plantas. La cita es todo un éxito de público y ventas. Hasta el punto de que este jueves ya había decenas de personas esperando a la apertura del recinto media hora antes de que llegase la hora de inicio de la feria. Muchos de ellos aseguraban que el pasado año las flores se agotaron en menos de una hora y no querían quedarse hoy sin ellas.

Entre los madrugadores se encontraba la familia Santos, llegada de Santurtzi. «El año pasado cuando vinimos ya no quedaba nada, así que este hemos decidido venir pronto y desayunar en uno de los bares de la zona para estar aquí cuando se abriese el mercado», contaba Yolanda, la hija.

Ella y sus padres se han llevado un vistoso surtido de plantas. «Hemos comprado surfinias, que son las que se suelen colgar en los balcones y se ven mucho, por ejemplo, en Hondarribia. También verbenas o crestas de gallo, que no las conocía y me han parecido súper llamativas con ese color rojo que tienen. Todas son plantas de balcón que dan mucho color. Ahora nos queda ver cómo las colocamos todas bien en el coche para que no se estropeen durante el camino y trabajar esta tarde en casa para pasarlas a los tiestos», contaban con una sonrisa.

Cargada salía también de la feria Ana Isabel Sánchez. «Si quieres llevarte buenas plantas hay que venir pronto porque si no se acaban», reiteraba. Esta vecina de Zierbena acude todos los años a este mercado del 1 de mayo. En esta ocasión se ha decantado por unos vistosos tagetes anaranjados y amarillos y unos blancos alisios.

Locales de Zierbena y habituales de esta cita son también Lucía Brazaola e Isabel Elosegui. «No nos la perdemos. Las plantas que se ofrecen aquí son bonitas. Ahora a ver cuánto nos duran en casa», valoraba Lucía. Ella ha optado en esta ocasión por unos ejemplares de interior, mientras que su amiga Isabel por unos geranios y unas calas. Ambas coincidían en destacar la «buena calidad» del género que se ofrece en esta cita floral y en los bajos precios de venta: «Son muy baratas. Hay muchas plantas a 2 o 3 euros».

Este es precisamente otro de los reclamos del evento. Ofrecen flores directamente de diferentes viveros a precios inferiores a los que se pueden encontrar habitualmente en la calle. Había cactus a 1,5 euros; geranios a 2,3; calas de colores a 3; ficus a 3,5 o begonias a 4,5. Los ejemplares de mayor tamaño se podían encontrar por 9 euros los rosales, por 14 las photinias o por 18 los crotones, por poner algunos ejemplos.

«Hemos traído más plantas»

Unai Elosegi, concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Zierbena, destacaba que el mercado de las flores de La Arena cada año tiene un éxito mayor. «Este año hemos traído más plantas y estamos reponiendo el género porque se vende prácticamente todo. Aquí se pueden encontrar plantas de temporada a un precio que no se ve en ningún lado», explicaba.

En esta ocasión en la cita han participado cinco viveros de distintos puntos de Bizkaia. Para ayudarles a montar el recinto y vender las diferentes piezas han colaborado una quincena de jóvenes del municipio. «Organizamos esta evento desde el Ayuntamiento para atraer gente a este barrio de Zierbena y es una cita que gusta mucho», explicaba el edil. Una feria con ambiente primaveral que llena de color la zona del frontón de La Arena.