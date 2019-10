Zierbena celebra 27 años de desanexión de Abanto En la plaza del Ayuntamiento se ha bailado el tradicional aurresku de honor. / Pankra Nieto La localidad galipa ha acogido los tradicionales actos, un aurresku de honor y el izado de la bandera, ante más de un centenar de vecinos. «Nadie daba nada por nosotros, muy poca gente confiaba en nuestro futuro», ha recordado el alcalde Iñigo Ortuzar DIANA MARTÍNEZ Zierbena Martes, 15 octubre 2019, 17:34

Zierbena está de celebración. La localidad galipa ha festejado este martes sus 27 años de independencia con un sencillo acto en la plaza del Ayuntamiento al que ha acudido más de un centenar de lugareños, orgullosos de aquella gesta que se consiguió un 15 de octubre de 1992 cuando las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron por mayoría absoluta la separación de Abanto. «Hace 27 años nadie daba nada por Zierbena. Se reían de nosotros. '¿Dónde vais a ir?', decían. Muy poca gente confiaba en nuestro futuro y en que podíamos salir adelante como municipio independiente. Pero lo que sí estaba claro es que no nos conocían», ha afirmado el alcalde Iñigo Ortuzar en su discurso.

Casi tres décadas después, el municipio costero disfruta de su independencia. Zierbena es un pueblo «activo, vivo, con expectativas, con ilusiones y muchas esperanzas», ha comentado el regidor local. Ortuzar también ha destacado «el carácter guerrero de un pueblo donde, por cierto, nació el tatarabuelo del Che Guevara».

Un municipio que tiene claro que la unión hace la fuerza, pese a tener seis barrios geográficamente dispersos. «Y esa unidad ha sido nuestra fortaleza», ha indicado Ortuzar. La unión entre La Arena, Kardeo, San Mamés, La Cuesta, Valle y el puerto ha conseguido que Zierbena sea un «municipio de referencia».

Pankra Nieto

Comida popular

No obstante, no es oro todo lo que reluce. «Yo no vivo en una nube, soy consciente de que hay familias que no llegan a fin de mes, vecinos que no encuentran empleo, que viven situaciones dramáticas. Por ello debemos seguir luchando», ha señalado el alcalde.

El 15 de octubre es un día sagrado para los galipos. De ahí, que mayores y pequeños se hayan acercado a la plaza del Ayuntamiento para participar en los tradicionales actos, el aurresku de honor y el izado de la bandera. Después, se ha celebrado una comida popular en la plaza.