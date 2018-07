Zalla reitera su demanda de un servicio nocturno de Bizkaibus en Aste Nagusia

El Ayuntamiento de Zalla ha vuelto a pedir a la Diputación que refuerce el servicio nocturno de la línea entre Bilbao y Balmaseda. El consistorio encartado solicita que se extienda el horario durante la Aste Nagusia para que la comarca «no vuelva a ser la única excluida del programa de refuerzos de frecuencias de Bizkaibus».

En un principio, el ente foral no tiene previsto extender el servicio por la noche en estas fechas «a menos que Feve, como operadora que programa los viajes nocturnos a la comarca, no lo haga». No es la primera vez que el alcalde de Zalla, Javi Portillo, hace esta petición. Ya la dio a conocer hace unas semanas en otra carta remitida al departamento de Transporte. Las mejoras que reivindica son «diversas, imprescindibles e inaplazables», advierte.