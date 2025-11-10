Zalla recuerda al ertzaina asesinado por ETA que evitó una catástrofe en el Guggenheim Con motivo del Día de la Memoria el Ayuntamiento celebra un acto en homenaje a Txema Aguirre en la plaza que lleva su nombre

​En un rincón del municipio encartado que le vio nacer, y que lleva su nombre, José María 'Txema' Aguirre Larraona ha recibido este lunes, con motivo del Día de la Memoria, un homenaje del Ayuntamiento y de los vecinos de Zalla. Un gesto en recuerdo al ertzaina asesinado en Bilbao en 1997, frente al museo Guggenheim, cuando se disponía a identificar a varios miembros de ETA que pretendían colocar un explosivo.

Como suele ser habitual en esta fecha, en la que se reconocen a las víctimas por efecto del terrorismo o de cualquier otra forma de violencia con pretexto político en Euskadi, la localidad realiza un acto emotivo en recuerdo de su vecino, con un aurresku, y una entrega de flores a sus familiares.

Este agente evitó un atentado en la inauguración del museo, que según han afirmado varios de sus antiguos compañeros, «habría sido una catástrofe». Dio el alto y pidió la documentación a tres etarras que estaban colocando una jardinera con doce lanzagranadas, que podían activarse por control remoto, y al comprobar que el vehículo en el que habían llegado había sido robado y habían sido descubiertos, uno de ellos disparó a Aguirre, quien no portaba chaleco y murió poco después en el hospital, con 35 años, y un hijo de 9.

