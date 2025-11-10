El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vecinos y familiares en el acto celebrado este lunes. A. Z.

Zalla recuerda al ertzaina asesinado por ETA que evitó una catástrofe en el Guggenheim

Con motivo del Día de la Memoria el Ayuntamiento celebra un acto en homenaje a Txema Aguirre en la plaza que lleva su nombre

Laura González

Laura González

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:27

​En un rincón del municipio encartado que le vio nacer, y que lleva su nombre, José María 'Txema' Aguirre Larraona ha recibido este lunes, con motivo del Día de la Memoria, un homenaje del Ayuntamiento y de los vecinos de Zalla. Un gesto en recuerdo al ertzaina asesinado en Bilbao en 1997, frente al museo Guggenheim, cuando se disponía a identificar a varios miembros de ETA que pretendían colocar un explosivo.

Como suele ser habitual en esta fecha, en la que se reconocen a las víctimas por efecto del terrorismo o de cualquier otra forma de violencia con pretexto político en Euskadi, la localidad realiza un acto emotivo en recuerdo de su vecino, con un aurresku, y una entrega de flores a sus familiares.

Este agente evitó un atentado en la inauguración del museo, que según han afirmado varios de sus antiguos compañeros, «habría sido una catástrofe». Dio el alto y pidió la documentación a tres etarras que estaban colocando una jardinera con doce lanzagranadas, que podían activarse por control remoto, y al comprobar que el vehículo en el que habían llegado había sido robado y habían sido descubiertos, uno de ellos disparó a Aguirre, quien no portaba chaleco y murió poco después en el hospital, con 35 años, y un hijo de 9.

