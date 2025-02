Una jornada de lo más festiva para entrar en calor

sergio llamas Balmaseda Miércoles, 23 de octubre 2019, 15:01 Comenta Compartir

Jon Paniagua, Ciriaco Ródenas, José Paniagua, Iñaki Sierra y José Ángel Gómez «Hemos preparado cuatro kilos de alubias»

Jon Paniagua, Ciriaco Ródenas, José Paniagua, Iñaki Sierra y José Ángel Gómez son amigos y de Balmaseda de toda la vida. Este miércoles a las ocho de la mañana ya tenían su tenderete montado para cocinar su guiso, «pero hemos visto gente que ha estado por la noche guardando sitio junto al Ayuntamiento». Una vez terminada la receta, tocará comilona. «Nos reuniremos la cuadrilla, unas 25 personas. En total preparamos cuatro kilos de alubias con sacramentos».

Aitor Campo, Javi González, Iñigo Elorrieta, Jon Ruiz, Jon Barrutia, Aitor Gómez y Elena Sierra «Aunque el tiempo no acompañe, no nos podemos quejar»

Con la previsión de lluvia, las cuadrillas degustarán las alubias bajo techo. «Aunque luego comamos en un local, hay que cocinarlas fuera porque en San Severino el ambiente está en la calle». Aitor Campo, Javi González, Iñigo Elorrieta, Jon Ruiz, Jon Barrutia, Aitor Gómez y Elena Sierra son unos habituales de la cita. «Aunque hoy el tiempo no acompañe, no no nos podemos quejar. Llevaba muchos años sin hacer malo». Para las nueve de la mañana ya estaban listos para ponerse manos a la obra. Se juntarán unas quince personas. Después del condumio, la jarana no termina. «Luego a la tarde, hay verbena y a la gente de fiesta no le importa tanto si llueve».

Borja, Unai y José Luis Aretxederra y Nelu Creso «Nos hemos levantado a las cuatro y media para asegurarnos un sitio cubierto»

Para toda la prole. Borja Aretxederra, su hijo Unai de 10 años, su hermano José Luis y un amigo, Nelu Creso se han metido en faena para preparar nada menos que 16 putxeras. «Doce, unos 32 kilos, son para la comida que organiza la asociación de comerciantes de Balmaseda (Ostebal) en la plaza San Juan, para hasta unos 250 comensales, y el resto para la cuadrilla y familiares», han explicado. A concurso presentan dos. «Nos hemos levantado a las 4 y media de la mañana para asegurarnos un sitio cubierto, y para que puedan reposar antes de servirlas. Para que queden bien tienen que llevar tiempo».

El pequeño Unai, por su parte, está aprendiendo. Su padre, Borja, asegura que «tiene bien cogido el punto de sal».

Carlos Laiseka, Iñaki Etxebarrieta, Pablo Núñez, Natxo Sanvicente, Txema Fernández «Lo bonito es pasar el día y disfrutar de la fiesta»

Carlos Laiseka, Iñaki Etxebarrieta, Pablo Núñez, Natxo Sanvicente, y Txema Fernández son asiduos a la cita. Son de los que opinan que lo importante es participar. «Queremos pasar el día, no presentamos putxera al concurso. Llevamos ya unos seis años juntándonos. La mayoría somos de Las Encartaciones y de la zona de Bilbao, sólo uno es de Balmaseda, pero nos gusta disfrutar del ambiente de fiesta que se monta».

Joseba Aguirre, el perro Negu, Igor Orrantia e Iker Braceras «Algunos amigos no han venido por el mal tiempo»

Joseba Aguirre, Igor Orrantia e Iker Braceras son de Balmaseda.Se han juntado unas nueve personas para comer, menos que otros años «porque algunas que trabajan fuera no han podido coger fiesta y las previsiones eran de muy mal tiempo», han contado. Después de la comida se acercarán a disfrutar de la verbena, a las ocho horas. El perro de uno de ellos, Negu, se está portando bien, «a pesar de que hay morcilla, chorizo… de todo».

Itsaso Vélez, Estizen Ubieta, Iera Bajo, Jennifer Marcos, Olatz Salmerón, Olatz Gutiérrez, Maider Martínez, Judit Santamarina y la pequeña Irati, de 19 meses. «Tenemos una putxera vegana»

Itsaso Vélez, Estizen Ubieta, Iera Bajo, Jennifer Marcos, Olatz Salmerón, Olatz Gutiérrez, Maider Martínez, Judit Santamarina y la pequeña Irati, de 19 meses, forman una amplia cuadrilla. Son una de los pocos grupos femeninos que prepara su putxera en la calle, y además de la tradicional tienen también una putxera vegana. No participan en el concurso porque «nos obligaría a tener pronto el guiso y preferiemos comer más tarde». Ellas ven que entre los mayores hay menos mujeres haciendo putxeras, pero en las cuadrillas de jóvenes es más habitual que haya chicas (la mayoría mixtas).