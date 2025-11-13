La vivienda se encarece un 13% en Santurtzi, más que en Bilbao y Getxo El PP exige crear un plan urgente con medidas para combatir el alza de los precios en esta materia

El concejal del PP en Santurtzi, Luis Ángel Urdiales, en el centro de la imagen junto a Amaya Fernández, presidenta del grupo en Bizkaia, y otros miembros del partido.

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

El portavoz del PP en Santurtzi, Luis Ángel Urdiales, ha denunciado este jueves que «en 18 años el PNV no ha hecho nada para frenar el encarecimiento de la vivienda». Y es que el Observatorio vasco de la Vivienda sitúa a Santurtzi como el tercer municipio de más de 40.000 habitantes con el metro cuadrado medio más alto de todo Bizkaia, por debajo de Getxo y Bilbao. En la localidad de la Margen Izquierda, el precio medio del metro cuadrado alcanza los 2.904 euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año pasado, mientras que en la Margen Derecha asciende a 4.612 y en la capital, 3.512.

La diferencia radica en la renta personal media. Mientras que en Getxo y Bilbao se halla en 35.000 y 26.000 euros, respectivamente, en Santurtzi es de 22.600. «Los vecinos ganan menos pero pagan cada vez más por su casa», alerta el concejal, que llevará al próximo pleno una moción en la que exige al equipo de gobierno la «elaboración urgente de un plan director municipal de vivienda» en un plazo máximo de seis meses.

Para ello, añade Urdiales, será necesario realizar un diagnóstico completo del parque inmobiliario, la demanda y las necesidades sociales, identificar los colectivos con mayores dificultades, impulsar medidas que aumenten la oferta de vivienda asequible, como la rehabilitación de casas vacías y programas de movilización de inmuebles desocupados hacia el alquiler, además de crear ayudas para fomentar alquileres y la rehabilitación de hogares. Es «urgente y prioritario que Santurtzi cuente con una política de vivienda clara, planificada y estable».