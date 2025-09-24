El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La concejala de Turismo, Estibaliza Freije, la alcaldesa, Marijose Blanco, y Eneko Arce, presidente de la Cofradía de Mareantes y Navegantes L. G.

Visitas a buques y paseos por la ría para ensalzar el pasado marinero de Portugalete

La villa celebra desde este viernes un festival con talleres, exposiciones y un rincón gastronómico para acercar a vecinos y visitantes al mundo náutico

Laura González

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:07

La historia de Portugalete siempre ha estado ligada de una manera muy estrecha al mar, por su vinculación con la ría, un pasado que en la villa volverán a recordar y a disfrutar con la novena edición de su festival marinero, una cita impulsada por la Cofradía de Mareantes y Navegantes, la institución más antigua del municipio, que ofrece desde este viernes y hasta el domingo, en la zona del muelle, numerosas actividades.

En la programación destaca como principal atractivo la presencia de tres barcos singulares, el buque escuela Saltillo, el Atyla y el velero Phoenix, un bergantín de dos mástiles y 34 metros de eslora construido en Dinamarca en 1929 y que apareció en 'La Conquista del Paraíso' de Ridley Scott. Estas embarcaciones podrán ser visitadas de manera gratuita, tanto el sábado, de 10.30 a 14.30, y de 17.30 a 20.30; como el domingo, de 10.30 a 15.00. Con el velero Phoenix, además, se ha programado una salida, cuyas inscripciones se agotaron «en apenas media hora», ha confirmado Eneko Arce, presidente de la cofradía.

Conferencia del Aita Mari

El viernes se celebrará a partir de las 18.30 una conferencia y exposición del Aita Mari, sobre su actuación en el Mediterráneo y los procesos migratorios. El sábado habrá diferentes talleres, algunos de ellos infantiles, a cargo de Aranzadi. También habrá una sesión para conocer cómo eran los trabajos de herrería para la construcción naval de las embarcaciones hace varios siglos, y se podrá conocer de cerca asimismo cómo era la carpintería de ribera, con una colección de herramientas antiguas. El domingo cerrará el festival, a las 12.30, un recorrido histórico comentado a bordo del tradicional bote, para el que es necesario inscripción previa.

