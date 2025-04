Vecinos de la zona alta de Trapagaran plantan cara al parque eólico que busca instalarse en Argalario

El proyecto de levantar cinco aerogeneradores en el monte Argalario, un parque eólico bajo el nombre de 'Iparaixe II' que aspira a ocupar parte ... de Barakaldo y de Trapagaran, se topa con los vecinos. La localidad de la Margen Izquierda ya se ha plantado ante esta instalación en varias ocasiones, con alegaciones y protestas, y ahora se suma la Zona Minera, donde se colocaría un aerogenerador de grandes dimensiones en el monte Mendibil que afectaría a todos los barrios de la zona alta de Trapagaran.

«Nos quieren poner un molino de viento de 150 metros, como un edificio de cincuenta pisos de altura, con aspas cuyo diámetro alcanza los 100 metros. Y a escasa distancia de viviendas», critica Santi Ortega, presidente de la asociación de vecinos de Larreineta, quien mantiene que habría más de 1.400 ciudadanos entre los afectados directos de la zona alta del municipio, ya que el elemento se ubicaría cerca de los barrios. A 676 metros de Barrionuevo, 1.200 de Larreineta, 1.350 de La Arboleda y 1.770 de Ugarte.

Según el proyecto, los trabajos tendrán una duración mínima de 24 meses. «Dos años de obra, contaminación, ruido, polvo...», añade Ortega. Lo mismo subraya José Antonio Quintana, de la plataforma de usuarios de los montes de Triano: «Además de generar molestias a la ciudadanía, la flora y la fauna, como el alimoche o el quebrantahuesos, se verán afectadas. Esto es intolerable». Isabel Piñeiro, vecina de la zona, lamenta que, de llevarse a cabo el proyecto, «nos van a dejar sordos, no nos van a dejar vivir». Por ello, tras Semana Santa iniciarán movilizaciones, aún sin determinar. «No decimos que no a las energías renovables, solo que no de esta manera», zanja Ortega.