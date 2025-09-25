Vecinos de Santurtzi recogen firmas para recuperar el gimnasio gratuito del polideportivo La oposición apoya a los afectados por el cierre de este espacio en las instalaciones de Mikel Trueba, y el equipo de gobierno se compromete a crear una zona de estiramientos

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:58 Comenta Compartir

Continúa la lucha de los usuarios del gimnasio básico de Santurtzi para exigir al Ayuntamiento que recupere esta sala modesta de 90 metros cuadrados con varias máquinas de estiramientos que ha funcionado en el polideportivo Mikel Trueba durante más de tres décadas. Las instalaciones siempre han contado con dos gimnasios, uno más amplio de pago y el básico gratuito, al que acudían «familias y personas mayores que pierden movilidad y necesitan estirar, que no pueden permitirse más gastos», recalcó su portavoz, Jesús María Rodríguez. Pero tras la millonaria reforma del polideportivo se han redistribuido los espacios eliminando esta opción, dejando sin servicio a más de 250 personas y generando un único gimnasio de pago de 900 metros cuadrados.

Tras presentar ante el Consistorio las 250 firmas de los usuarios de este servicio, los afectados han comenzado a recabar más apoyo entre las asociaciones vecinales y clubes del municipio. «Tenemos las firmas de más de 34 entidades que han querido sumarse a esta lucha, sentimos mucho apoyo», agradeció Rodríguez, quien mencionó a las asociaciones de vecinos del barrio San Juan, Mamariga, Las Viñas, Kabiezes, Larrea... E incluso clubes como el Dínamo, el Santurtzi y el Gaztea, así como los de futbito, baloncesto y atletismo, entre otros.

«Exigimos que nos pongan de nuevo el gimnasio básico. Es más, teníamos catorce elementos donde hacíamos ejercicios y hemos propuesto al Ayuntamiento que instalen solo siete nuevos y más polivalentes, que durarán al menos veinte años más y por una inversión de 15.000 euros», añadió el portavoz de los afectados, a quienes la oposición al completo (EH Bildu, PSE, Elkarrekin Podemos y PP) mostró su apoyo en el pleno de este jueves.

Protección del arbolado

Desde el equipo de gobierno (PNV) señalaron que continúan las reuniones con entidades deportivas para tratar la cuestión y que, como recalcaron en el pleno de mayo, «habrá un gimnasio básico, hay un espacio reservado para ello, pero no en las mismas características que el anterior porque lo desaconseja un informe técnico».

Por otra parte, también se aprobó una ordenanza para proteger el arbolado y favorecer más zonas verdes, fruto de una moción presentada por Podemos el pasado ejercicio.

Temas

Santurtzi