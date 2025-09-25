El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Protesta ante el Consistorio de los usuarios del gimnasio básico de musculación, este jueves. D. M.

Vecinos de Santurtzi recogen firmas para recuperar el gimnasio gratuito del polideportivo

La oposición apoya a los afectados por el cierre de este espacio en las instalaciones de Mikel Trueba, y el equipo de gobierno se compromete a crear una zona de estiramientos

Diana Martínez

Santurtzi

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:58

Continúa la lucha de los usuarios del gimnasio básico de Santurtzi para exigir al Ayuntamiento que recupere esta sala modesta de 90 metros cuadrados con varias máquinas de estiramientos que ha funcionado en el polideportivo Mikel Trueba durante más de tres décadas. Las instalaciones siempre han contado con dos gimnasios, uno más amplio de pago y el básico gratuito, al que acudían «familias y personas mayores que pierden movilidad y necesitan estirar, que no pueden permitirse más gastos», recalcó su portavoz, Jesús María Rodríguez. Pero tras la millonaria reforma del polideportivo se han redistribuido los espacios eliminando esta opción, dejando sin servicio a más de 250 personas y generando un único gimnasio de pago de 900 metros cuadrados.

Tras presentar ante el Consistorio las 250 firmas de los usuarios de este servicio, los afectados han comenzado a recabar más apoyo entre las asociaciones vecinales y clubes del municipio. «Tenemos las firmas de más de 34 entidades que han querido sumarse a esta lucha, sentimos mucho apoyo», agradeció Rodríguez, quien mencionó a las asociaciones de vecinos del barrio San Juan, Mamariga, Las Viñas, Kabiezes, Larrea... E incluso clubes como el Dínamo, el Santurtzi y el Gaztea, así como los de futbito, baloncesto y atletismo, entre otros.

«Exigimos que nos pongan de nuevo el gimnasio básico. Es más, teníamos catorce elementos donde hacíamos ejercicios y hemos propuesto al Ayuntamiento que instalen solo siete nuevos y más polivalentes, que durarán al menos veinte años más y por una inversión de 15.000 euros», añadió el portavoz de los afectados, a quienes la oposición al completo (EH Bildu, PSE, Elkarrekin Podemos y PP) mostró su apoyo en el pleno de este jueves.

Protección del arbolado

Desde el equipo de gobierno (PNV) señalaron que continúan las reuniones con entidades deportivas para tratar la cuestión y que, como recalcaron en el pleno de mayo, «habrá un gimnasio básico, hay un espacio reservado para ello, pero no en las mismas características que el anterior porque lo desaconseja un informe técnico».

Por otra parte, también se aprobó una ordenanza para proteger el arbolado y favorecer más zonas verdes, fruto de una moción presentada por Podemos el pasado ejercicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  8. 8 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  9. 9 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  10. 10 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vecinos de Santurtzi recogen firmas para recuperar el gimnasio gratuito del polideportivo

Vecinos de Santurtzi recogen firmas para recuperar el gimnasio gratuito del polideportivo