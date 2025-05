Vecinos de Santurtzi denuncian caídas por una «catarata»

E. C.

Diana Martínez Santurtzi Lunes, 26 de mayo 2025, 15:00

Vecinos de Santurtzi alertan de un «peligro de cataratas» que amenaza desde hace años la seguridad de los viandantes. Se trata de un talud que hay al final de la calle Ayuntamiento, a la altura del número 24, donde la fuga de agua es «constante, los 365 días del año», afirma Aingeru Egia. «Cada vez cae más agua, creando más musgo y verdín». Con el paso del tiempo, añade, «la filtración ha ido a peor. Está todo húmedo siempre, lo que conlleva el riesgo de caídas y resbalones». «Y cuando llueve la fuga es exagerada, tenemos que cruzar a la otra calle porque no podemos pasar por ahí», critica. Sin embargo, actualmente se da el problema de que, al haber obras enfrente y tener parte de la acera cortada, los vecinos solo tienen dos opciones: pasar por la acera húmeda o ir por la carretera. Y muchos eligen la segunda opción.

«La acera es muy estrecha y para no correr peligro de caídas, la mayoría de la gente pasa ese tramo por la carretera. Prefieren arriesgarse con los coches que por esa acera inundada», agrega Christian Suberviola, quien señala que «en cuanto caen dos gotas de lluvia la catarata aumenta bastante, es una filtración potente, algún día puede llegar a pasar algo grave». Para las personas que van en silla de ruedas es una «gran molestia», advierte Anabel Dorado. «Todo ese tramo se llena de barro, de musgo, patina, te mojas... No podemos dar un paso y salir a la carretera para evitarlo, así que nos empapamos enteros. Y no es de agrado, a saber de dónde viene ese agua. Y también da miedo ver la cantidad de musgo que ha crecido por la humedad», añade la mujer.

«Cuando llueve es bestial»

De hecho, «ya ha habido algunos resbalones», afirma Jesús García. Sobre todo cuando llueve, subraya Adrián Coello, quien destaca que en esos momentos «es una catarata bestial. Y se ha trasladado la preocupación vecinal al Ayuntamiento, pero así seguimos». A su lado, Joseba Alcorta señala que a pesar de que lleva una semana sin llover, «sigue cayendo agua».

Ampliar Vecinos exigen solventar la situación ante el talud, al fondo, del que sigue cayendo agua tras más de una semana sin haber llovido. D. M.

La situación ha sido denunciada por EH Bildu desde 2021. «Lo único que ha hecho el Consistorio es cortar parte de la vegetación y limpiar el suelo, pero el peligro de cataratas continúa. Cae agua, hay humedad y verdín... Es peligrosísimo», apunta el concejal Carlos Sáez.

Preguntado al respecto, el Ayuntamiento ha señalado a este diario que «estudiando la situación para determinar la solución más adecuada. Una vez se disponga de una conclusión técnica definitiva, se trasladará la información a los vecinos». Recalca, además, las tareas acometidas estos años para garantizar la estabilidad del talud, como «mantenimiento periódico del muro, limpiezas regulares de las vigas de los anclajes de los bulones con el fin de controlar las filtraciones y la plantación de vegetación para favorecer la absorción natural del agua».