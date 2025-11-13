El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los vecinos del edificio de Barakaldo que ha sufrido un incendio: «Se veía venir»

Fotos: Jordi Alemany | Vídeo: Pablo del Caño

Los vecinos del edificio de Barakaldo que ha sufrido un incendio: «Se veía venir»

Una persona se encuentra grave y otras tres han sido evacuadas a hospitales

Laura González

Laura González

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:52

Comenta

El incendio que este jueves se ha producido en la calle El Carmen de Barakaldo y que ha dejado un herido grave tras tirarse por ... la ventana y otros tres evacuados al hospital, no ha sorprendido a los vecinos de la zona. Los residentes de edificios colindantes han asegurado a este diario que los incidentes en este piso eran frecuentes y que «la Policía venía cada dos por tres». «Hace no mucho hubo un apuñalamiento entre ellos. Cualquier día la iban a liar. Se veía venir», ha manifestado Javier, un vecino que reside en el inmueble de enfrente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  6. 6

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  7. 7

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  8. 8

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  9. 9

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  10. 10

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los vecinos del edificio de Barakaldo que ha sufrido un incendio: «Se veía venir»