Los vecinos del edificio de Barakaldo que ha sufrido un incendio: «Se veía venir»

El incendio que este jueves se ha producido en la calle El Carmen de Barakaldo y que ha dejado un herido grave tras tirarse por ... la ventana y otros tres evacuados al hospital, no ha sorprendido a los vecinos de la zona. Los residentes de edificios colindantes han asegurado a este diario que los incidentes en este piso eran frecuentes y que «la Policía venía cada dos por tres». «Hace no mucho hubo un apuñalamiento entre ellos. Cualquier día la iban a liar. Se veía venir», ha manifestado Javier, un vecino que reside en el inmueble de enfrente.

Las llamas se han desatado poco antes de las seis de la mañana en el tercer piso de este bloque de seis alturas. El Gobierno vasco ha informado que, además de la persona que se ha lanzado al vacío -un hombre de 48 años y de nacionalidad española-, en la vivienda se encontraban «tres hombres de 46, 48 y 60 años, el primero de origen magrebí y los otros dos de nacionalidad española». Sin embargo, en declaraciones de Radio Nervión, la alcaldesa Amaia del Campo ha afirmado que en el Ayuntamiento constaba que en el piso «solo residía una persona».

Comparecencia a las 13.00 horas de la alcaldesa

Algo que confirman los vecinos de esta zona. «En el piso había más gente, iban y venían, se les veía asomados a la ventana, por lo menos tres o cuatro, pero también había chicas. Esto parecía un harén», señala el mismo vecino. La regidora fabril ha anunciado que comparecerá de forma urgente a las 13.00 horas.