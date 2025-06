Vecinos de Carranza se rebelan por la falta de mantenimiento de la red telefónica

E. C.

Laura González Carranza Jueves, 26 de junio 2025, 18:19

Sin teléfono fijo, sin cobertura móvil y sin internet. Así es como se encuentran «de manera habitual» numerosos vecinos de la localidad encartada de Carranza, principalmente los del barrio de Salviejo, debido a incidencias en la línea telefónica, «por una falta grave de mantenimiento», aseguran los propios residentes. Y lo suscribe el Ayuntamiento. Denuncian que desde noviembre de 2023 hay varios postes en el suelo, y que esta situación está generando numerosos problemas que traen de cabeza a este entorno rural.

«Ahora mismo hay unos 800 metros de cable tirados, que hace que animales y tractores en las fincas se enreden, los rompan y tengamos averías. Este mes nos ha ocurrido ya dos veces, la última este pasado domingo, que estuvimos todo el día sin teléfono y sin nada. Luego vienen, hacen un empalme, dejan todo en el suelo como estaba, y se van», ha relatado enfadada Lucía Setién. Su padre, Jose Antonio, está enfermo de cáncer y teme que no pueda recibir una llamada importante. «Cada vez que tiene programada cita telefónica con el especialista se ve obligado a ir a Bilbao a casa de sus hijas para asegurarse de que atiende la consulta».

En este punto de Carranza, con algunas viviendas diseminadas, como sucede en gran parte del valle, residen muchas personas mayores, algunas enfermas, que aseguran estar «incomunicados y aislados». «Hay gente que vive sola y que tiene la medalla de teleasistencia, pero la mitad de los días no les funciona. Si te pones malo, con 80 años, te puede tocar ir andando hasta la casa del vecino», ha señalado Fina Peral, cuyo hijo teletrabaja desde casa. «A menudo se las ve y se las desea para conectarse».

«Tenemos otra vivienda en el centro de Carranza y hemos tenido que comprar una antena satelital. Al final, entre los servicios de una y de otra, para poder trabajar en caso de que haya problemas, estamos pagando unos 200 euros al mes. No hay derecho, esto es un desastre», ha declarado Fina. «Hace unos meses recibí una llamada para avisarnos de que iban a venir a poner los postes, pero al parecer les llegó aviso de otra avería y ahí nos quedamos. Cuando finalmente vinieron, les vimos dar una vuelta por el pueblo e irse sin hacer nada. Ahí siguen los postes, para quien quiera verlos», se desespera.

Cobertura «deficiente o nula»

Esta situación afecta a los que viven en el pueblo y a quienes tienen allí una segunda residencia. Es el caso de Sandra Barreras, que suele acudir los fines de semana con sus hijos. «Ya no vamos tanto como antes porque en el instituto les piden hacer trabajos y mandarlos por plataformas digitales y es imposible, no va la fibra». La cobertura en su vivienda es también «muy deficiente, por no decir nula. Tienes que ir andando a dos kilómetros de distancia para que te llegue la señal. Luego llamas a la compañía y te dicen que te regalan un bono de datos, pero es ridículo. Al final estamos pagando por un servicio que nos hace falta y que continuamente nos deja tirados».

Según el alcalde de Carranza, Raúl Palacio, «hay postes caídos por todo el valle. La situación sigue mal desde hace meses, en Salviejo y en otros puntos. Puede que haya servicio, pero si los cables van por el suelo en cualquier momento los arranca un tractor o un animal se enreda con ellos. El problema es la falta de mantenimiento», zanja. En abril, en la zona de Sangrices, una vaca enredó sus cuernos en unos cables de fibra óptica, dejando varios días sin internet a esta localidad y a Lanestosa. El primer edil ya criticó entonces a Telefónica, responsable de las telecomunicaciones, «por no restituir los postes y cables tirados por el suelo. La situación se repite cada cierto tiempo, lo que hace que nos quedemos sin internet durante días en una zona que también sufre falta de cobertura en la telefonía móvil y muchos cortes de luz. Es angustioso para los vecinos».

Además de los postes telefónicos, hay otros eléctricos que están también en mal estado, lo que recrudece las quejas del Ayuntamiento por los constantes cortes de suministro. «Las rachas de viento generan también problemas telefónicos y de conexión a internet. Desde Telefónica, que matizan que el incidente con la vaca se debió a un robo anterior de cobre, aseguran a este periódico que sustituirán los siete postes caídos en Salviejo en los próximos días. «Esta incidencia no ha afectado al servicio en ningún momento», han declarado fuentes de la compañía. Afirman estar a la espera de que los proveedores les faciliten los postes. «La semana que viene todo quedará resuelto», se comprometen.

