Los vecinos de Barakaldo afectados por el ruido de Oxinorte llevan sus quejas hasta el Parlamento vasco

Diez meses, conviviendo día y noche, de manera constante, con un ruido «en muchas ocasiones insoportable» procedente de la fábrica química Oxinorte. Así es como llevan numerosos vecinos de Barakaldo, principalmente del barrio de Lutxana pero también de otras zonas de Cruces y Rontegi, desde el pasado 26 de agosto. Ese día, al ponerse en marcha la producción de esta factoría tras la habitual parada por mantenimiento en verano, se detectó una especie de pitido, tras una incidencia detectada en una de sus tuberías, pero la compañía pese a poner en marcha labores de aislamiento no la ha conseguido eliminar.

Los residentes en Lutxana han llegado a registrar más de 70 decibelios en la zona, y algunos, pequeños y mayores, arrastran por esta situación problemas de salud, como jaquecas, migrañas y cuadros de ansiedad. «Está generando un deterioro notable en la calidad de vida de los residentes, afectando tanto al descanso como al bienestar general de las familias del entorno». Representados por la asociación de vecinos Villamor, denuncian «desamparo institucional». Estuvieron ya presentes hace unos meses en el pleno del Ayuntamiento, y ahora elevarán sus quejas hasta el Parlamento vasco.

Este próximo lunes 23 de junio representantes de la agrupación comparecerán públicamente en la comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad para exponer la «grave problemática» que les atañe y para exigir «medidas urgentes» que garanticen «el derecho al descanso y a un entorno saludable para todos los habitantes del barrio». «A pesar de las múltiples quejas presentadas ante las autoridades competentes, la situación persiste sin una solución definitiva, por lo que la asociación ha decidido dar un paso al frente y elevar el problema a una instancia superior», han explicado.

En mayo se hizo efectiva la multa impuesta por el Ayuntamiento a Oxinorte, por una «infracción grave de la Ley del Ruido», por incumplir de manera reiterada la normativa vigente, que ha terminado reduciéndose un tercio de la propuesta de sanción inicial, tras las alegaciones de la empresa. Y es que el pago de la multa económica, de 11.800 euros se ha quedado en 4.000. También se contemplaba una clausura en horario nocturno, de 23.00 a 07.00 horas, de la zona del licuefactor generadora del foco del ruido, por un periodo de tres meses, pero el cierre será de tan solo treinta días. Desde la asociación aseguraron a EL CORREO estar «indignados» por la rebaja de la sanción. «Es injusto, una tomadura de pelo», calificando de «calvario» lo que están sufriendo, declaró su presidenta, Raquel Ares.

Licencia medioambiental

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, en una entrevista publicada recientemente en este periódico, aseguraba que el Ayuntamiento, tras la sanción, «seguía muy vigilante». «La convivencia en Lutxana no puede verse afectada por la actividad de una empresa, y mantenemos nuestra firmeza. Ahora es el Gobierno vasco quien debe conceder la licencia medioambiental a Oxinorte, una licencia mucho más exigente, que permitirá evitar situaciones especialmente molestas como los parones del verano», declaró, afirmando que «Oxinorte no puede convertirse en el peor vecino de Lutxana, y vamos a seguir actuando para que no lo sea».