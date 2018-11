«A veces las ganas de trabajar hacen mucho más que la propia experiencia» Los encuentros se desarrollaron de forma ordenada en la zona de restauración. / MIREYA LÓPEZ El primer Foro de Empleo, promovido por Megapark y Fashion Outlet, conectó en Barakaldo a aspirantes con empresas que buscan ampliar su plantilla SERGIO LLAMAS BARAKALDO. Viernes, 16 noviembre 2018, 01:00

Un poco de cola y unos cuantos minutos sentados a una mesa abrieron ayer muchas puertas laborales en el Megapark y el Fashion Outlet de Barakaldo. De la mano de su gestora, Neinver, el centro comercial celebró su primer Foro de Empleo para conectar a quienes buscan una oportunidad con las marcas y tiendas afincadas en sus instalaciones que buscan reforzar sus plantillas. Durante toda la jornada más de 400 aspirantes se acercaron a dejar sus curriculums.

De ellos, cerca de 40 pertenecían a la Fundación Síndrome de Down y Otras Discapacidades Intelectuales. Se trataba de aspirantes procedentes de los programas de formación laboral para adultos que se han formado como auxiliar de comercio y auxiliar administrativo. «A algunos sí que les choca al principio cuando les ven porque no habían hecho la reflexión de que también buscan una oportunidad», explicó una de las responsables de darles apoyo en el aula, Iraide Caravaca. Ella destacó que se trata de personas que en muchos casos ya tienen una cierta experiencia laboral.

personas, aproximadamente, pasaron por la feria de empleo desde las 10 00 hasta las 18.00 horas. 25 firmas del centro como jugueterías, locales hosteleros y tiendas de moda recogieron curriculums.

Era el caso de Amaia Gorostizaga. «Acabo de dejar el currículum en una guardería que busca una recepcionista. Yo tengo experiencia en administración y se me dan bastante bien los niños», señaló esta bilbaína de 36 años, que portaba un extenso curriculum y que reivindicó sus ganas de trabajar. «Si no las tuviera no estaríamos aquí. Tenemos capacidades, como todos», añadió.

La acompañante del grupo advirtió que no es la primera iniciativa de este tipo en el que participa la Fundación. «Se trata por un lado de visibilizar al colectivo, pero también de conseguir una experiencia laboral que mejore sus posibilidades», afirmó Caravaca, que recordó que la entidad cuenta con preparadores laborales que pueden intermediar entre los usuarios y las empresas.

La participación de la Fundación sorprendió gratamente a los ojeadores que ayer entrevistaban a los aspirantes. Izaskun Ruiz, la gerente de los establecimientos Foodoo y El Dinámico, que próximamente abrirán un nuevo local, destacó el interés mostrado por las personas con las que había hablado. «Damos posibilidad de trabajar a todo el que tenga ganas, y lo cierto es que a veces las ganas hacen mucho más que la propia experiencia», defendió.

Campaña de Navidad

Hubo perfiles de solicitantes de todo tipo. Sofía Pérez, Andoni Jorrin, Iker Gutiérrez e Iker Martín, todos ellos portugalujos de 18 años, buscaban su primer empleo. «Seguimos estudiando y lo que nos gustaría es un trabajo para los fines de semana y las tardes que no tenemos clase. Es nuestra primera entrevista de trabajo», reconocieron los jóvenes, que llevaban un puñado de currículums en las manos.

Más experiencia tenían la baracaldesa Nekane Peñaranda y la portugaluja Leticia Sierra, que ya sabían dónde dejar y dónde no su solicitud. «Sé que cosas no van conmigo. La mayoría de los sitios en los que he estado dicen que buscan alguien para la campaña de Navidad, pero casi todos añaden que 'de momento'. Lo ideal sería tener estabilidad», comentó la segunda.

En Decathlon apostaban por «encontrar talentos» con los que trabajar «de forma continuada, no para tres meses». Uno de los encargados de las entrevistas, Gorka Cosgaya, señaló que de media dedicaban diez minutos a cada persona, y lamentó que no se entregaran curriculums personalizados para cada empresa. «Nadie pone si practica deporte y aquí buscamos apasionados», destacó.