Una avería en una tubería deja sin agua potable a varias viviendas de Santurtzi, Portugalete y Sestao El Consorcio de Aguas se encuentra haciendo maniobras en la red para que la afección sea lo menos posible

Una avería producida este viernes por la tarde ha dejado sin agua potable a varias viviendas de Portugalete, Sestao y Santurtzi. La afección se ha detectado en una tubería de la red general que se encuentra entre Las Carreras y Ballonti, según ha confirmado el Consorcio de Aguas a este periódico, lo que ha provocado el corte del suministro sobre las 18.30 horas, cuando se recibieron los primeros avisos de algunos residentes.

En estos momentos, el organismo está «haciendo maniobras en la red para que la afección sea lo menos posible» mientras los operarios trabajan en solucionar la avería. Por ahora, no hay una estimación aproximada del número de personas afectadas. La normalidad va volviendo en algunos puntos, mientras que en otros como Los Baños tienen «un chorro que sale muy sucio», explican desde el café O'Ryan, en Sestao.

De hecho, en algunos puntos afectados del centro de este municipio, como la cafetería Edur Mendi, ya vuelven a tener agua tras una hora sin servicio, entre las seis y las siete de la tarde. «Por suerte no nos afectó mucho porque en ese momento estábamos tranquilos, sin muchos clientes», señalan desde el establecimiento. Otros puntos directamente no se han visto afectados, como los establecimientos cercanos al Puente Colgante en Portugalete. Tampoco otros del centro de Portugalete. En la zona de Repélega, en la cafetería El Parque, aseguran que no les está afectando, aunque varios clientes que residen en las proximidades del local les han dicho que en sus domicilios tienen «muy poca presión».

Fueron los propios ayuntamientos los que lanzaron el aviso a través de redes sociales. El primero, el de Sestao. «El alcalde se ha puesto en contacto con el Consorcio de Aguas. Varios municipios de la Margen Izquierda nos hemos quedado sin suministro de agua potable debido a una avería. Seguiremos informando a medida que el Consorcio de Aguas nos vaya proporcionando más información», ha hecho público. Pocos minutos después, pasadas las siete y media de la tarde, el Ayuntamiento de Santurtzi informaba de que la «avería general» afectaba al pueblo. También la administración confirmaba en Portugalete que se trata de una «avería importante» que «están trabajando para que vuelva el servicio lo antes posible».

Segunda avería importante en un año

Justo se cumple un año de la importante avería que dejó sin agua potable el sábado 16 de noviembre a algunas localidades de la Margen Derecha como Erandio, Zamudio y Loiu. En aquella ocasión, se trató de na rotura en la red primaria de distribución que generó turbidez en el suministro. Afectó a unos 30.000 vecinos de estos tres municipios.

Los problemas en el suministro persistieron el domingo, cuando los técnicos consiguieron solucionar la incidencia a lo largo de la jornada. Las quejas por cortes o turbidez también se replicaron en Barrika y Leioa. La Policía Municipal recibió a lo largo del sábado decenas de llamas de vecinos que preguntaban qué había pasado con el agua del grifo.

