30 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona

Las llamas se han desatado de madrugada y solo se han podido salvar 7 de las reses de la explotación.

Helena Rodríguez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Solo 7 de las 40 vacas de una explotación ganadera de Carranza han sobrevivido al incendio desatado este viernes de madrugada, según confirma la Diputación de Bizkaia. El servicio foral de bomberos recibió el aviso a las 5.43 horas e inmediatamente se han movilizado dotaciones de los parques de Zalla y Urioste.

«Cuando han llegado se han encontrado con que el fuego ya alcanzaba el techo de la nave», relatan las mismas fuentes. Los bomberos han logrado sofocar las llamas y a las siete de la mañana permanecían en la explotación controlando rescoldos y posibles focos de calor. Dueños, vecinos y voluntarios han podido sacar a algunos de los animales pero la mayoría han muerto debido a las llamas y el humo. Según ha contado en Radio Nervión el alcalde de la localidad, Raul Palacios, en la cuadra además del ganado, de carne, «se guardaba también hierba» para alimento.

