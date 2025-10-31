El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de una edición anterior. P. U.

Trucíos elegirá mañana los tres mejores quesos de oveja

La feria se celebra como es tradición en la festividad de Todos los Santos, de 10 a 15.00 horas

Laura González

Laura González

Barakaldo

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:49

Comenta

Como es tradición, la localidad encartada de Trucíos acogerá este sábado, festividad de Todos los Santos, su feria del queso, Gazte Eguna. La cita, una de las más queridas del municipio, se celebrará de 10.00 a 15.00 horas, entre la plaza de toros y el jardín del palacio La Puente, con una treintena de productores.

La jornada, que contará también con lo mejor del agro local y con puestos de artesanía, culminará a las 14.30 horas con el concurso de quesos de oveja, en el que un jurado especializado seleccionará los tres mejores.

