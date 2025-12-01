Tres jóvenes detenidos en Ortuella por robar material de un edificio en construcción Fueron localizados junto a una furgoneta cargada de barras de acero corrugado

La Ertzaintza ha detenido en Ortuella a tres hombres, de 23, 24 y 27 años, tras ser sorprendidos robando material de una obra, según ha confirmado del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los hechos ocurrieron a las 22:17 horas de este domingo, en un edificio en construcción de la localidad minera.

Fue una llamada ciudadana la que alertó de la presencia de varios individuos cargando material en una furgoneta aparcada cerca de una edificación en desarrollo. Inmediatamente se desplazaron al lugar efectivos de la Ertzaintza que identificaron a tres hombres junto a un vehículo cargado de barras de acero corrugado. Tras inspecciones el bloque en obras, los agentes comprobaron que «los implicados habían abierto una valla de la obra y habían robado de su interior el acero que habían cargado en la furgoneta», detallan las mismas fuentes.

Los hombres, de nacionalidad española, fueron arrestados por un delito de robo con fuerza en las cosas. Una vez concluidas las diligencias pertinentes, pasarán a disposición judicial.

