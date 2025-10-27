Trapagaran refuerza la presencia agrícola y artesana en su feria La Diputación prohíbe la asistencia de ganado a todos los eventos ante la amenaza de la dermatosis, que se transmite por mosquitos

Diferente pero con la misma esencia. La feria agrícola de La Arboleda de este año, que celebra su 24 edición este domingo, tendrá la particularidad de que, por primera vez, no contará con ganado. Se debe a una medida de seguridad tomada por la Diputación –que cuenta con el respaldo de ayuntamientos y ganaderos– debido a la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que se transmite por mosquitos y garrapatas y que tiene en jaque al sector. Aunque no supone un peligro para la salud de las personas, sí podría dar la puntilla económica a muchas granjas, dado que la legislación europea exige el sacrificio de todas las cabezas de la explotación solo con la detección de un caso. Aún no se ha detectado el virus en Euskadi, pero «toda precaución es poca», advierte a este diario Karmele Martínez, edil de Cultura de Trapagaran.

Por ello, el Ayuntamiento minero reforzará el programa festivo con más presencia de puestos y actividades para todos los públicos. De esa manera, la cita, que en colaboración con la BBK se celebrará de 9.30 a 15.00, contará con 56 casetas de productos de kilómetro cero, una decena más que el pasado ejercicio. Habrá de todo: yogures, mermelada, miel, queso, pastel vasco... La práctica totalidad de los profesionales del sector son vascos, pero también habrá participación de algún agrícola llegado de Francia.

En las inmediaciones de la plaza de La Arboleda también se contará con la presencia de catorce puestos de artesanía –cuatro más que en la pasada edición–, que se ubicarán en la zona donde cada año se ha ubicado la ganadería. Además, los asistentes podrán pasar el día y tomar algo en las cinco txosnas habilitadas.

La programación incluye catas gratuitas de dulces artesanos, txakoli y maridaje de productos locales, así como talleres infantiles de talo y txalaparta. También habrá kalejira y varias disciplinas de deporte rural, entre las que se encuentran el transporte de txingas y el levantamiento de carro, piedra, yunque y fardo.