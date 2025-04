Trapagaran elige a sus mejores pintxos

E. C.

Diana Martínez Trapagaran Martes, 15 de abril 2025

Concluye el concurso de pintxos de Trapagaran y los comensales ya han elegido a su favorito. Por una parte, el jurado técnico, compuesto por profesionales del sector, ha otorgado el primer premio a la Taberna Karrantza. Su plato denominado 'Sabores del Norte' ha cautivado al público. Ha vendido en torno a «400», afirma Ángel Virumbrales, al frente del establecimiento desde hace una década.

«Hacía tiempo que no ganábamos. En su día ganamos el del público, esta vez ha sido el del jurado. Ya vamos dos premios, estamos contentos», subraya el dueño. Dotándose de productos de cercanía, el plato incluye sardina ahumada, pimiento rojo, queso ácido y reducción de Pedro Ximénez. «Quedaba rico. Se ha vendido bien y ha gustado mucho. El objetivo es participar y dar aliciente a la gente para que se acerque a la hostelería», añade el hostelero.

Por otra parte, Eva Espinosa, dueña del Txalaparta, vuelve a llevarse el premio popular. Llamado 'Marinero', su pintxo contiene «pulpo a la feira pero más moderno, con puré de patata, pimentón, caldo de pescado», explica. «No me esperaba ganar. Llevo dos años en el bar y he ganado en ambas ocasiones», afirma encantada. La clave, añade, es «innovar, que la gente no pruebe siempre lo mismo».