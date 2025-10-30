Los trabajos del puente ciclable de Alonsotegi arrancarán en diciembre La Diputación invierte 5 millones para crear una pasarela para ciclistas y peatones que salvará el río Cadagua y ampliará la red del bidegorri

Laura González Alonsotegi Jueves, 30 de octubre 2025, 20:06

La Diputación de Bizkaia dará comienzo el próximo mes de diciembre a la construcción de una nueva pasarela peatonal y ciclable sobre el río Cadagua. Lo hará a la altura del barrio de Arbuio, en Alonsotegi, un proyecto al que destinará 5 millones de euros tras la aprobación en junio del proyecto definitivo.

Tal y como ha confirmado la institución foral, este puente tendrá una longitud de 150 metros, distribuidos en tres vanos, «una infraestructura que trasciende su función como paso peatonal y ciclista para convertirse en un símbolo de recuperación patrimonial, sostenibilidad y gestión responsable del medio ambiente», han destacado.

El proyecto, considerado «clave», permitirá ampliar la red del bidegorri. Enmarcado dentro de la Línea 4.1 Kadagua (Bilbao-Balmaseda) del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia, este nuevo trazado establecerá una conexión entre las dos márgenes del río y permitirá dar continuidad a los actuales itinerarios ciclistas, enlazando con el recorrido que discurre por La Cuadra, Sodupe y Güeñes.

El tiempo estimado de ejecución es de nueve meses y la obra será cofinanciada con los fondos europeos FEDER. La Agencia Vasca del Agua, URA, aportará un millón de euros, tras llegar a un acuerdo con la Diputación, mientras que el Ayuntamiento de Alonsotegi se hará cargo de la infraestructura. Estos trabajos contrinuirán, además, a mitigar el riesgo de inundaciones en la zona, ya que se retirarán tres de los seis pilares del antiguo puente.

Tren de La Robla

El resto de pilas, originales del antiguo puente del ferrocarril minero de La Robla, se reutilizarán y aprovecharán para dar forma a esta pasarela. «Con la recuperación de esta infraestructura se rinde también homenaje al patrimonio local», han señalado desde la Diputación. Este proyecto se trata de una antigua petición municipal. «Luego habrá que seguir intentando la unión para llegar a Zorroza y poder así desplazarnos en bici seguros hasta Bilbao», valoró hace unos meses el alcalde del municipio, Unai Arregi (EH Bildu).