Los trabajadores de la recogida neumática de basura de Barakaldo ponen fin a la huelga
Después de ocho meses de parón han logrado este jueves un acuerdo con la empresa, con incrementos salariales del 40%
Barakaldo
Jueves, 30 de octubre 2025, 19:30
Con el objetivo de lograr mejorar las condiciones laborales de la plantilla, con un «convenio que está a las antípodas de la realidad en la que nos movemos», los trabajadores de la empresa Envac Iberia, que se dedica a la recogida neumática de residuos tanto en la localidad de Barakaldo como en Galdakao, y también en Llodio, iniciaron una huelga indefinida en marzo, que ocho meses después acaba de llegar a su fin.
Este jueves los dieciséis trabajadores de la plantilla que prestan servicio en dichos municipios, lograron alcanzar un acuerdo que se traduce en un incremento salarial del 40%, según confirmó a este periódico el sindicato ELA. Con una vigencia de cuatro años, llegarán a cobrar «un plus fijo y no absorbible de 530 euros en 2028». Con este pacto se garantiza el derecho al contrato de relevo, se introducen cláusulas anti-reforma laboral y los trabajadores consiguen doblar el precio de la hora trabajada en festivos y en domingos. Entre otras mejoras han logrado tener ocho horas retribuidas anuales para acudir a asambleas, así como un día de asuntos propios. Este parón ha generado en las calles a lo largo de estos últimos meses una gran acumulación de basura y el restablecimiento del servicio, muy esperado por los vecinos, se realizará en Barakaldo este sábado.
200 horas menos
Al margen de todo lo indicado, destacan también otras dos mejoras: la reducción de la jornada anual de 200 horas en cuatro años, que pasará a ser de 1789 a 1591; y el cobro de 100 euros al día por entrar en las tuberías que conforman la red, una labor que como ya han remarcado los trabajadores entraña «un gran peligro».