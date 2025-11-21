Un trabajador de Arcelor Mittal sufre lesiones graves en un brazo por un accidente

Un trabajador de la planta de Arcelor Mittal en Sestao ha sufrido un grave accidente este viernes, según han señalado los sindicatos ELA y LAB. ... Tal y como han apuntado, el operario ha sufrido el fuerte impacto de un útil de trabajo «desprendido», que le ha caído encima, lo que le ha provocado «una fractura abierta y una fuerte hemorragia». Sus compañeros intervinieron con rapidez aplicándole un torniquete de urgencia, y tras la llegada de los sanitarios fue trasladado al hospital de Cruces.

Según ha indicado ELA, el trabajador ha sufrido «la rotura de dos huesos del brazo y una lesión arterial», siendo sometido de inmediato a una intervención quirújica. El accidente está siendo investigado, «para esclarecer si se ha producido por causas técicas o de otro tipo, como puede ser por falta de formación o de medios técnicos. También queda por saber si había o no recursos preventivos en la zona».

Este sindicato ha subrayado que este incidente «no es un hecho aislado». «Ya son muchos los accidentes registrados en esta empresa, lo que evidencia una frecuencia preocupante y una situación de riesgo continuado. Llevamos tiempo denunciando la persistente falta de medidas preventivas y la deficiente gestión de la seguridad y salud, reclamando que Arcelor Mittal adopte de una vez medidas reales y eficaces para garantizar la integridad de la plantilla», han apuntado, afirmando que ya son 49 los trabajadores que han fallecido a lo largo de este año en Euskadi y en Navarra.

Cinco heridos

LAB también se ha mostrado en esa línea, afirmando que «en poco más de un mes la planta de ArcelorMittal-Sestao ha registrado cuatro accidentes laborales graves, que han dejado un total de cinco personas trabajadoras heridas». El primer incidente se produjo el pasado 7 de octubre, con dos trabajadores de la contrata Euskoime heridos tras saltar un arco eléctrico en una celda de baja tensión. «Uno de ellos sufrió heridas graves». Tan solo un día después, otro empleado sufridó un atrapamiento con la puerta del horno, «con lesiones de consideración». Una lista a la que se une un camionero de una contrata herido «tras la explosión de una cisterna de camión durante sus labores de trabajo».

«La plantilla denuncia que la sucesión de estos hechos tan graves en un plazo tan corto evidencia un grave problema de seguridad laboral dentro de ArcelorMittal-Sestao. Asimismo, advertimos que la falta de medidas preventivas adecuadas está poniendo en riesgo la vida de quienes trabajan día a día en la planta», han afirmado, señalando que iniciarán próximamente «acciones sindicales para denunciar públicamente esta situación y exigir medidas inmediatas que garanticen la seguridad de toda la plantilla y de las personas trabajadoras de las contratas».