Imagn de archivo de la planta de Sestao. P. U.

Un trabajador de Arcelor Mittal sufre lesiones graves en un brazo por un accidente

Los sindicatos ELA y LAB aseguran que al operario le cayó encima un útil de trabajo y varios compañeros tuvieron que realizarle un torniquete de urgencia

Laura González

Laura González

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:53

Comenta

Un trabajador de la planta de Arcelor Mittal en Sestao ha sufrido un grave accidente este viernes, según han señalado los sindicatos ELA y LAB. ... Tal y como han apuntado, el operario ha sufrido el fuerte impacto de un útil de trabajo «desprendido», que le ha caído encima, lo que le ha provocado «una fractura abierta y una fuerte hemorragia». Sus compañeros intervinieron con rapidez aplicándole un torniquete de urgencia, y tras la llegada de los sanitarios fue trasladado al hospital de Cruces.

