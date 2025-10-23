«Estamos totalmente olvidados». El barrio de San Juan en Santurtzi vuelve a movilizarse para reclamar mejoras

Laura González Jueves, 23 de octubre 2025, 12:20 | Actualizado 12:32h. Comenta Compartir

«Estamos totalmente olvidados». Así de indignados se muestran los vecinos del barrio santurtziarra de San Juan, que como ya lo han hecho en otras ocasiones volverán a salir a la calle para hacer visible su malestar con el Ayuntamiento. Tras realizar varias movilizaciones en los últimos años para denunciar problemas de convivencia y un clima de inseguridad, en este caso reclaman «promesas que llevan pendientes muchos años, mejoras y «un mayor mantenimiento y accesibilidad» en esta zona, situada en una de las laderas del monte Serantes.

Para ello este viernes, a las 19.00 horas, todos los colectivos del barrio, lista que engloba la Asociación de Familias San Juan Bautista, la comisión de fiestas, al club de tiempo libre, la asociación de Hapkido, al club Dinamo San Juan y la asociación de jubilados, han vuelto a unirse para convocar una manifestación, que desde la plaza de San Juan culminará en el edificio consistorial. «Aquí pagamos los mismos impuestos que los que viven en Itsasalde, por ejemplo, y deberíamos de tener lo mismo, pero por el contrario llevamos años con la calle llena de baches, que no se puede ni andar. Cuando llueve se forma barrillo y está todo lleno de suciedad», explica a este periódico Miguel Collazos, portavoz de la asociación de familias.

«Es de vergüenza, nos llevan dando largas muchos años. Existe una gran dejadez», resume este vecino, quien también señala que se lleva tiempo prometiendo un ascensor que no llega, y que aliviaría mucho el día a día de los residentes en este punto, lleno de cuestas y numerosas escaleras. También solicitan un mayor mantenimiento, más presencia policial, «andando, no pasando solo de vez en cuando en coche», y control de las viviendas sociales por parte del Gobierno vasco. «Hay muchos que dejan la basura fuera, y tenemos problemas de ratas, con los gatos... El tejado de la iglesia da vergüenza verlo».

