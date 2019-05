«Voy a tender la mano a todos los partidos para trabajar juntos» Amaia del Campo en el balcón más alto del Ayuntamiento tras cosechar sus mejores resultados en las municipales. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ La vencedora en la localidad fabril quiere mirar más allá de los 11 concejales logrados y pide una reflexión tras una tensa legislaturaAmaia del Campo Cabeza de lista del PNV en Barakaldo y alcaldesa en funciones SERGIO LLAMAS BARAKALDO. Lunes, 27 mayo 2019, 22:14

Los 11 concejales logrados el domingo dibujan cuatro años más holgados para la cabeza de lista del PNV en Barakaldo, Amaia del Campo, tras una legislatura liderando un gobierno igualado a 8 ediles con la segunda fuerza, el PSE.

-Se habló mucho de los 52 votos de diferencia con el PSE hace cuatro años. Ahora que la ventaja se ha multiplicado por cien, y es de 5.777, ¿se multiplican por cien las posibilidades de hacer cosas en el Ayuntamiento?

-Sí, espero que sea más fácil. Un cambio de legislatura nos tiene que servir a todos para reflexionar y hacernos trabajar con responsabilidad. Confío en que todos tengamos claro que los vecinos nos han puesto aquí para resolver sus problemas.

-Tanto el PNV como el PSE han dado en su campaña mucho protagonismo a Barakaldo. ¿Todos los ojos miraban aquí?

-El resultado tan ajustado de 2015 hacía que el foco mediático estuviera en Barakaldo, pero el resultado de las elecciones es el trabajo que se realiza durante todo el año. Hoy empieza la siguiente campaña.

-¿Cómo vivió la noche electoral?

-Con muchísima emoción. La pasé en el batzoki, con mi familia y mi equipo, y fue increíble ver llegar todo el respaldo de los vecinos. Fue un momento de llorar y reír mucho.

-¿Cuáles fueron las primeras felicitaciones que le llegaron?

-La primera la del candidato de Podemos en Barakaldo, Eder Álvarez, y luego otra en seguida de Maria Solar, de EH Bildu. Después de Itxaso Atuxa, Andoni Ortuzar, Imanol Peadales, Unai Rementeria...

-Es pronto para hablar de pactos, ¿pero ha pasado la noche haciendo números?

-No, he pasado la noche celebrando y compartiendo ese momento tan emocionante con los míos. No se trata de hacer números, sino de hacer uno muy grande en el que todos nos sentemos y nos pongamos a trabajar para resolver los problemas de nuestros vecinos.

-¿Y teme que la oposición busque alguna suma?

-Desde el respeto a lo que cada uno pueda estar pensando, los baracaldeses hablaron alto y claro del papel que esperan que interpretemos cada uno. Con esa responsabilidad voy a tender la mano a todos los partidos políticos para trabajar juntos.

El proyecto de la ría

-Tras este éxito, ¿se ve en el futuro dando el salto a la Diputación, el Gobierno vasco o Madrid?

-No me veo en otro sitio que en Barakaldo. He tenido la suerte de que tanto mi vida profesional como personal haya estado ligada a esta ciudad y me siento muy feliz aquí. No hay ningún cargo más bonito que el de ser alcaldesa, y no me imagino haciendo ninguna otra cosa.

-Se han conocido como rivales durante la campaña, pero ¿cree que ahora será fácil negociar con el líder del PSE, Alfredo Retortillo?

-Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él, aunque su portavoz sí se acercó a felicitarme. Espero que tanto él como el resto de los concejales seamos capaces de hablar de todo y de todos, porque esa es nuestra responsabilidad como representantes públicos.

-Hace cuatro años, tras resultar electa, señaló que era el momento de recuperar la normalidad con la Diputación. ¿Actualmente esa relación ya es buena?

-Hemos recuperado la normalidad con todas las instituciones, tanto con el Gobierno vasco, como con la Diputación o el central. A Barakaldo le va bien llegando a acuerdos con las instituciones.

-¿Y esa relación con el ente foral permitirá pedir una mayor aportación fiscal para el municipio?

-Con la Diputación hay que hablar de muchas cosas, pero sin entrar en polémicas absurdas. No creo que las cosas se consigan a gritos tras las pancartas o a gritos en los medios de comunicación, si no que se logran en una mesa trabajando.

-Tras cuatro años sufriendo una situación de gobierno en fuerte minoría, ¿qué será lo primero que hará en esta legislatura con la nueva situación más holgada?

-El objetivo será cumplir todos los compromisos que hemos presentado para Barakaldo centrados en las personas, los barrios y un modelo de gestión de escucha activa y rendición de cuentas. Hay mucho trabajo por hacer, desde accesos mecánicos de los que tenemos necesidad en Barakaldo, hasta el proyecto de la ría en el que hay que trabajar.

-¿Y qué cambiará en su forma de gobernar con 11 concejales?

-Diría que nada. Recibimos estos resultados con un enorme agradecimiento, pero vamos a seguir trabajando día a día en la calle con la misma humildad, responsabilidad, compromiso e ilusión.