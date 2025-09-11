El teatro de calle vuelve a tomar Barakaldo El festival Rataplán regresa el próximo martes con diez espectáculos que tendrán como escenario la plaza de Las Esculturas y el parque de Los Hermanos

Después de la primera fase que tuvo lugar en plenas fiestas de El Carmen, en el mes de julio, el festival de teatro de calle Rataplán regresa este mes de septiembre a Barakaldo. Lo hará desde el próximo martes día 16 y hasta el sábado 20, con diez nuevas compañías que mostrarán sus espectáculos, abarcando disciplinas como el circo, el clown, la danza, la música y el teatro visual.

«La programación cultural de septiembre es muy amplia. En esta ocasión acercamos a la ciudadanía el teatro de calle, gratuito y de alta calidad, para poder disfrutar en familia, con amigos...», ha explicado Nerea Cantero, concejala de Cultura (PNV). Los escenarios volverán a ser la plaza de Las Esculturas y el parque de Los Hermanos, pero también las calles del centro del municipio, por las que desfilará un gran espectáculo itinerante.

La primera jornada la abrirá la compañía catalana La Churry, con el espectáculo 'Woooow!', a las 18.30 horas en el parque de Los Hermanos. Una hora más tarde, en la plaza de Las Esculturas, la compañía vasca niMú interpretará 'Pausa'. El miércoles 17 en el parque de Los Hermanos la también compañía vasca Goitibera ofrecerá un espectáculo 'Eraitsi S.L.' para todos los públicos que invita a reflexionar sobre el juego y el espacio público. Luego la plaza de Las Esculturas acogerá 'La Cuisine', de los franceses Maboul Distrotion, un show muy visual.

Ya el jueves, a la misma hora que las dos jornadas anteriores, la compañía vasco-gallega Zirko Txosko invitará en el parque de Los Hermanos a reflexionar, con mucho humor, y a través de su pieza titulada 'Tavole', sobre problemas como el bullying y las diferencias sociales y culturales a través del lenguaje universal del circo. Luego le tocará el turno, en la plaza de Las Esculturas, a los catalanes MUR, con 'De tú a tú', con un peculiar manifiesto por la igualdad.

El viernes 19 arrancará a las 18.00 horas, desde la Herriko Plaza hasta la plaza Bide Onera, un recorrido itinerante al más puro estilo de Nueva Orleans, con música y mucho humor. Un show, en el que la interacción con el público será constante, que correrá a cargo de Teatrapo Teatro (Extremadura). A las 19.30 horas, en la plaza de Las Esculturas, los vascos de Eunoia Kolektiva ofrecerán equilibrios y acrobacias con 'Tenet'. El sábado, con sello de Euskadi, cerrarán el festival la compañía Akelar (a las 18.30 en el parque de Los Hermanos) con 'Freak Show', con seres curiosos; e InPUT, con 'Sincronías', un mundo lleno de danza y pequeñas historias, que se desplegará a las 19.30 horas en la plaza de Las Esculturas.

