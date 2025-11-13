El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de un evento del consejo de la infancia de Portugalete. E. C.

Talleres, juegos y deporte adaptado para reflexionar por los derechos de la infancia en Portugalete

El polideportivo Zubialde organizará el domingo una serie de actos de carácter educativo dirigidos a alumnos de Primaria

Diana Martínez

Portugalete

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

El derecho a la vida, a recibir atención sanitaria, a la protección, a una educación adecuada, a una identidad oficial, a desarrollarse y socializar, a una información de calidad y veraz, a expresarse libremente, a la intimidad y a asociarse. Estos son los derechos de la infancia, y que el Ayuntamiento de Portugalete, por iniciativa de la asociación Portu 701 y en colaboración con EL CORREO, entre otras entidades, fomentará este domingo con las segundas jornadas para reflexionar sobre estos aspectos de los más pequeños.

Para ello, el polideportivo Zubialde acogerá una serie de actos de carácter educativo y de reflexión en torno a estos derechos, comunes a todos los menores del mundo, independientemente de su lugar de nacimiento, color de piel y condición. Así, los alumnos de 3º a 6º de Primaria de los colegios de la villa reflexionarán sobre estas cuestiones, el domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Los talleres serán grupales y de 25 minutos. Los menores de 8 a 12 años podrán conocer el braille, deporte adaptado, primeros auxilios, igualdad de género y una sala de escape donde trabajar valores como la camaradería y la veracidad de la información. También habrá pintacaras y tambores. Desde la organización subrayan que las familias no podrán acceder al espacio de talleres y juegos, pero sí podrán verlo desde una zona acotada junto a la entrada.

Te puede interesar

