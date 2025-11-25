Stop Variante de Abanto apela al Ararteko ante el «silencio» que rodea el plan Tras más de dos meses de negativas, la plataforma vecinal exige a la Diputación que aporte informes relevantes del proyecto de Las Carreras

Diana Martínez Abanto Martes, 25 de noviembre 2025, 17:55

Continúa la lucha vecinal contra la variante de Las Carreras, el proyecto que plantea la Diputación para sacar el 90% del tráfico del centro urbano de Abanto con un recorrido de 1,2 kilómetros y un presupuesto superior a los 30 millones de euros. Un plan que, según la ciudadanía, tendrá un «gran impacto ambiental, social y territorial» en este barrio de la localidad minera. De hecho, la plataforma Stop Variante presentó 1.200 alegaciones contra el trazado el pasado mayo, y el propio Ayuntamiento sumó veinte más ese mismo mes. Desde entonces, los vecinos han solicitado varios informes sobre el proyecto a las instituciones, algunos todavía sin recibir, por lo que ante el «silencio» que rodea el plan han apelado al Ararteko y a la comisión de transparencia de la Diputación, reclamando toda la documentación que falta.

«Hemos presentado la reclamación debido a la negativa persistente de la Diputación a facilitarnos informes preceptivos ya emitidos sobre el proyecto de la variante de la carretera BI-734 en Abanto», subrayan desde la plataforma. En ese sentido, explican que el pasado 19 de septiembre solicitaron copia de diversos informes sectoriales vinculados al plan. «Tras indicarnos telefónicamente que debíamos dividir la solicitud por departamentos, presentamos nuevas instancias ese mismo día. A comienzos de octubre recibimos dos de los informes, pero no el del Servicio de Patrimonio Natural, que es precisamente el más relevante para valorar los impactos ambientales del proyecto», mantienen.

Ante la «falta de respuesta», añaden, el 14 de octubre reiteraron la petición por el procedimiento de información pública. «El 3 de noviembre la Diputación dictó resolución indicando que la solicitud estaba resuelta, pero a día de hoy no se nos ha enviado ninguno de los informes pendientes, más allá de una respuesta genérica del Departamento de Infraestructuras que se limita a afirmar que el proyecto 'está en tramitación'», relata la plataforma vecinal, desde la que señalan que es «especialmente llamativo que, sin embargo, el Servicio de Patrimonio Natural sí nos remitió en apenas una semana varios informes solicitados el 4 de noviembre sobre dos proyectos de líneas de alta tensión en Abanto también en tramitación. Esto demuestra que no existe ningún impedimento técnico ni legal para entregarnos el informe que solicitamos desde septiembre», critican.

Revisión del expediente

En la reclamación, Stop Variante solicita que se revise el expediente, ya que «la resolución figura como 'resuelta' y no como 'denegada', y aun así no se nos facilita la documentación. Recordamos, además, que se trata de informes preceptivos, ya emitidos, que no afectan a intereses públicos ni contienen datos personales, por lo que su entrega no debería obstaculizarse», subrayan.

Por ello, la plataforma exige a la Administración foral que «cese en estas prácticas que consideramos obstruccionistas y contrarias a los principios básicos de transparencia que deben regir la actuación pública. Después de más de dos meses, no aceptamos más dilaciones injustificadas. Reclamamos que la Diputación nos haga llegar de manera inmediata los informes solicitados, imprescindibles para que la ciudadanía pueda conocer y valorar el verdadero impacto de la variante en el entorno natural de Abanto».