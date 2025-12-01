Sopuerta invierte casi un millón de euros en mejoras en la vía verde Montes de Hierro

Imagen de una de las pasarelas sobre las que se actuará, que cruza la BI-2701 que conecta con Muskiz.

La antigua vía ferroviaria para transportar el hierro obtenido de las minas, que discurría por Arcentales, Galdames, Sopuerta, Abanto y Muskiz, a lo largo de 39 kilómetros, hasta los puertos, donde se exportaba a todo el mundo, se convirtió hace años en una vía verde, la de los Montes de Hierro. Un trazado recuperado para el deporte y el turismo, por las entrañas de la historia minera de Bizkaia, que se pondrá a punto en el tramo que discurre por la localidad de Sopuerta.

Debido a varios desperfectos causados por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, el Consistorio invertirá casi 400.000 euros en la reparación de cuatro pasarelas de madera, que cuentan con humedades, fisuras y tablas y vallas rotas o en mal estado. También se llevará a cabo una limpieza de la vegetación y un saneado de tornillería y de elementos metálicos, así como una protección de la madera con un tratamiento especial.

Arreglo de un talud

El puente de mayor entidad sobre el que se actuará, de 50 metros, es el que se cruza por arriba la BI-2701, carretera que conecta con Muskiz. Estos trabajos, que en total tienen un plazo de ejecución de 22 semanas, se centrarán durante dos meses en esta pasarela, cuyas obras afectarán al tráfico de vehículos. Las cuatro actuaciones implicarán en la propia vía verde afecciones a peatones y ciclistas.

En otro tramo, en el que discurre desde Traslaviña (Arcentales) hasta Castro Urdiales, Sopuerta invertirá 535.000 euros para llevar a cabo la estabilización de un talud a su paso por la zona de Olabarrieta.

