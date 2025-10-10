El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El recorrido virtual arrancará en el puerto pesquero. E. C.

Un sistema de visitas virtuales potenciará los reclamos turísticos de Santurtzi

El Ayuntamiento saca a licitación un proyecto por 80.000 euros financiado con los fondos Next para desarrollar esta herramienta interactiva

Diana Martínez

Santurtzi

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:20

Una ruta virtual por los reclamos turísticos de Santurtzi. Con el fin de crear un nuevo punto de interés que favorezca aumentar el tiempo de estancia de los turistas en el municipio marinero, además del consumo en la hostelería y comercio local, el Ayuntamiento busca crear una herramienta interactiva que narre la historia local utilizando la realidad aumentada para crear una experiencia inmersiva que conecte a los visitantes con sus tradiciones. Para ello, ha sacado a licitación un proyecto por valor de 80.000 euros, financiado por los fondos Next, para desarrollar este innovador sistema.

Según el contrato, la herramienta hará una reconstrucción digital y visita virtual del Santurtzi de los años 50-60 y su evolución hasta la época actual. Una sardinera será la encargada de realizar la ruta virtual por los principales puntos turísticos. El recorrido arrancará en el puerto pesquero, con la protagonista recibiendo a una embarcación para vender el pescado. Después se mostrará a las traineras, la estatua del niño pescador que se encuentra en el parque –como símbolo de que el mar alcanzaba ese punto hasta el siglo XIX– y la iglesia de San Jorge, en cuyas columnas solían afilar cuchillos las sardineras.

También se hará hincapié en la compra-venta de pescado, las subastas y el tradicional paseo por la ría cantando 'Desde Santurce a Bilbao'. La ruta finalizará en el 'Agurtza', donde se relatará la historia del único barco de madera dedicado a la pesca tradicional que se conserva como museo y se animará a los turistas a participar en las visitas guiadas.

