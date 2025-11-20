Los sindicatos estudian impugnar el polémico examen a policía en Santurtzi

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santurtzi se ha revolucionado desde que EL CORREO desvelara la presunta filtración de un examen por parte de concejala de Seguridad Ciudadana, Hacienda y Régimen Interior, Sonia López -que ha sido cesada por la alcaldesa, Karmele Tubilla (PNV)- a un aspirante en un proceso de selección de promoción interna para la plaza de suboficial. La mandataria certificó el martes la «pérdida de confianza» en su compañera de Corporación tras confirmar que, aunque «no puedo demostrar que haya existido una filtración, no se ha actuado con ética. Las preguntas del examen llegaron al email de Sonia y ocultó información relevante», confirmó. Este periódico se ha intentado poner en contacto reiteradamente con López sin obtener respuesta.

Los sindicatos, no obstante, ya están movilizándose. Según ha podido saber este diario, durante estos días se están llevando a cabo diversas reuniones para analizar minuciosamente los pasos a tomar al respecto de la polémica oferta de empleo. Entre otras alternativas, se baraja impugnar el proceso de selección, que se considera viciado, y «pedir responsabilidades» sobre lo ocurrido. La previsión es que se pronunciarán públicamente sobre la polémica la próxima semana.

Los sindicatos son muy críticos con la gestión de la concejala cesada. Afirman que durante los dos últimos años, periodo en el que López ha estado al frente del área de Régimen Interior -esto es, ha sido la responsable del personal municipal-, «se ha favorecido continuamente desde la concejalía al sindicato Erne en las juntas de personal». Se da la circusntancia de que el agente supuestamente favorecido por la concejala era precisamente el presidente de ese órgano en representación de ese mismo sindicato, muy extendido en los cuerpos policiales. Con el paso del tiempo la situación se ha hecho «insostenible», y llevó al resto de centrales a reclamar un cambio en la presidencia «ante la falta de confianza» en esa persona, que se hizo efectivo antes de este pasado verano.

«No solo ocurre que se ha podido beneficiar a un agente, es que es muy grave, la actitud nefasta de esta concejala en el trato con el resto de sindicatos (se refieren a ELA, Comisiones Obreras y LAB) ha afectado a las relaciones laborales y a la mesa de negociación durante los dos últimos años. Nos ha negado información, ha tenido malas formas, una forma de trabajar que nunca habíamos visto... Ha habido una relación muy tensa y muy desagradable estos dos ejercicios», relatan.

Mientras los sindicatos estudian qué medidas tomar, la oposición tiene claro que toda esta polémica se tiene que analizar en profundidad. El concejal del PP, Luis Ángel Urdiales, ha registrado una moción para exigir la creación de una comisión de investigación que esclarezca lo sucedido. Una medida que contará con el apoyo de la oposición en bloque. En Santurtzi gobierna el PNV en minoría.