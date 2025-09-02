El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sigue a un conocido hasta el interior de su casa en Abanto, le da una paliza y roba la caja fuerte

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 37 años acusado de un presunto delito de robo con violencia en una vivienda

A. Mateos

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:34

La Ertzaintza detuvo ayer por la noche a un hombre de 37 años en Abanto acusado de un presunto delito de robo con violencia en una vivienda. Según informa el Departamento de Seguridad, el detenido conocía a la víctima, le siguió hasta el interior de su casa y le propinó golpes y patadas exigiéndole dinero hasta hacerse con la caja fuerte.

Tras recibir la paliza, la víctima alertó a los servicios de emergencia y el presunto autor fue localizado y detenido en las inmediaciones de la vivienda por recursos policiales de la Ertzaintza.

El propietario de la vivienda presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo y fue atendido en un centro hospitalario. Tras la realización de las diligencias oportunas en dependencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  5. 5

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  6. 6

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  7. 7

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  8. 8

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  9. 9 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  10. 10

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sigue a un conocido hasta el interior de su casa en Abanto, le da una paliza y roba la caja fuerte

Sigue a un conocido hasta el interior de su casa en Abanto, le da una paliza y roba la caja fuerte