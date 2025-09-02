Sigue a un conocido hasta el interior de su casa en Abanto, le da una paliza y roba la caja fuerte La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 37 años acusado de un presunto delito de robo con violencia en una vivienda

La Ertzaintza detuvo ayer por la noche a un hombre de 37 años en Abanto acusado de un presunto delito de robo con violencia en una vivienda. Según informa el Departamento de Seguridad, el detenido conocía a la víctima, le siguió hasta el interior de su casa y le propinó golpes y patadas exigiéndole dinero hasta hacerse con la caja fuerte.

Tras recibir la paliza, la víctima alertó a los servicios de emergencia y el presunto autor fue localizado y detenido en las inmediaciones de la vivienda por recursos policiales de la Ertzaintza.

El propietario de la vivienda presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo y fue atendido en un centro hospitalario. Tras la realización de las diligencias oportunas en dependencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.

