Siete autores participarán en las jornadas de novela histórica de Portugalete El centro cultural Santa Clara acogerá del 21 al 23 de este mes presentaciones, firmas de libros y charlas con autores de este género literario

La literatura y la historia se vuelven a dar la mano en Portugalete, que en dos semanas celebrará la segunda edición de las jornadas de novela histórica. «El objetivo convertir a nuestra villa en un referente dentro del circuito de eventos de novela histórica que se celebran en toda España, situándola en el mapa de grandes actos literarios, invitando a descubrir también el rico patrimonio histórico, cultural y artístico que tiene la localidad y dando la oportunidad a los amantes de este género de poder conversar e intercambiar impresiones con los autores», señalan José Manuel Aparicio, Adrián Martín Ceregido y Taira de Nicolás, los organizadores de este evento.

El centro cultural Santa Clara acogerá los días 21, 22 y 23 el programa de actividades, que arrancarán con una inauguración teatralizada a cargo de Alberto Bargos y la colaboración de la asociación cultural Portu 701. Posteriormente tendrá lugar la inauguración institucional, y a partir de ese momento y hasta el domingo al mediodía desfilarán por las instalaciones algunos de los mejores autores de este género literario.

Luis Zueco, José Zoilo, María Reig, Jorge Molist, Luis Manuel López Román, Mario Villén y Pilar Sánchez Vicente se darán cita ese fin de semana en Portugalete para presentar sus novelas, firmar libros y charlar con el público asistente a las jornadas. «Un evento que nos brinda la oportunidad de poner cara y poder conversar con los autores de novelas que nos han conquistado y con las que hemos viajado a otras épocas y a otros lugares», subraya la alcaldesa, Marijose Blanco. Tras el éxito de la primera edición, «la visibilidad obtenida ha servido para que personas de diferentes comunidades autónomas hayan manifestado su deseo de acudir a la inminente segunda edición. Estamos seguros de que se llevarán un gran recuerdo de nuestra villa», remarca Aparicio.

