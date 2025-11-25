El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista del edificio ya derribado de las antiguas escuelas de Rebonza, donde se iba a ubicar el centro de Sestao. L. G.

Sestao solicita usar el solar de Rebonza como parking

El Ayuntamiento traslada esta petición a Diputación tras quedar en el aire la construcción de la nueva residencia que estaba prevista en ese terreno

Laura González

Laura González

Sestao

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:22

Tras el anuncio este lunes por parte de la Diputación de dejar en el aire la construcción de la nueva residencia proyectada en Sestao, al «no existir carencia de plazas en la zona», el Ayuntamiento solicita crear un aparcamiento temporal en el solar que ha quedado tras ser derribado el colegio Rebonza.

Así lo ha confirmado el alcalde, Gorka Álvarez (PNV), quien presentará esta propuesta al ente foral en una reunión que se celebrará el próximo 2 de diciembre. El Consistorio espera que se habilite el terreno para este fin, que ya tenía el patio antes de que el centro fuera echado abajo, «hasta que se retome el futuro equipamiento social». Todo ello, para paliar la falta de aparcamiento que advierten los vecinos del entorno.

«Vamos a ser exigentes con la Diputación y a seguir trabajando de manera conjunta con ellos para que este proyecto u otro de similares características se lleve a cabo en el barrio. Quizá ahora no sea necesaria una residencia de 120 plazas, pero quizá la solución pase por un proyecto mixto donde se combinen varios recursos de carácter social en el mismo espacio, como ha pasado en Abadiño», ha señalado el primer edil, remarcando que el uso prometido por la Diputación con la compra del solar es de «servicios sociales para personas en situación de dependencia».

