Imagen del torneo, celebrado este mes en el frontón de Las Llanas. Club Ajedrez Sestao

Sestao reitera su condena al genocidio de Israel en Gaza

La Corporación al completo muestra su apoyo al club de ajedrez local, organizador del torneo al que se inscribieron siete jugadores israelíes que al final se dieron de baja

Diana Martínez

Sestao

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:49

La Corporación al completo de Sestao ha aprobado por unanimidad en el pleno de este martes una declaración institucional para reiterar su condena al genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra la población palestina y reclamar «medidas urgentes» de la comunidad internacional. También ha mostrado su apoyo al club de ajedrez local, organizador del campeonato internacional al que se inscribieron siete jugadores israelíes que al final se dieron de baja tras la crítica pública.

Según el escrito, el Ayuntamiento reitera su apoyo al Club Ajedrez Sestao «por su trayectoria, compromiso y esfuerzo en la promoción del ajedrez, así como en la organización de un torneo que, en su 40 edición, es ya un referente internacional, y los esfuerzos realizados para posicionarse en solidaridad con el pueblo palestino, así como en la condena a las políticas genocidas del Gobierno israelí». Además, considera que la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) «ha pretendido imponer una postura de neutralidad política que no es tal. Pedimos a las federaciones internacionales deportivas la misma coherencia o vara de medir que en otros antecedentes».

El deporte, alega el Ayuntamiento, «debe ser siempre un espacio de encuentro, respeto y convivencia, al tiempo que condena la vulneración de los derechos humanos del pueblo palestino». La declaración ha sido remitida a las federaciones vasca, española e internacional de ajedrez, pero el Consistorio no ha recibido ninguna respuesta al respecto, ha afirmado el alcalde, Gorka Álvarez.

Cabe destacar que desde el club de ajedrez local señalaron a primeros de mes que pidieron a los jugadores israelíes «a no participar en el torneo, y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE», ya que al tratarse de un encuentro de categoría Open no se puede impedir participar a ningún jugador con licencia. Ante el rechazo de las propuestas, la organización decidió que no habría banderas en las mesas donde se jugarían las partidas y únicamente ondearían las de las comunidades autónomas representadas, así como una en apoyo a Palestina. Finalmente, los siete jugadores de Israel decidieron no participar en el torneo.

Sestao reitera su condena al genocidio de Israel en Gaza