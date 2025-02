Sestao pide fondos europeos para financiar cuatro proyectos por 2,5 millones de euros

Diana Martínez Sestao Viernes, 28 de febrero 2025, 15:04 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Sestao sigue los pasos de su vecino Barakaldo y se presenta a la convocatoria de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de financiar cuatro proyectos de regeneración por 2,5 millones de euros. Para ello se ha diseñado el programa 'Sestao Hobetuz', que se divide en cuatro grandes obras, como la reurbanización de la calle Alameda Las Llanas y la regeneración urbana integrada del barrio de Vista Alegre.

También se incluye rehabilitar el antiguo colegio Las Llanas para acoger los cursos de Formación Profesional Básica, así como tres actuaciones de urbanización en el barrio de Txabarri, concretamente en la trasera de los números 57 a 61, la antigua vía Carranza y el parque Vicente Díez. El Consistorio invertirá en estos proyectos 6,2 millones. A través de los fondos FEDER se podría llegar a obtener hasta un 40% de subvención, es decir, un máximo de 2,5 millones.

«Como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Sestao no tiene capacidad para afrontar grandes proyectos transformadores si no cuenta con el apoyo de otras administraciones públicas que nos echen una mano en forma de ayuda económica. Por ello, siempre estamos atentos a todas las convocatorias para captar fondos. Con los Next Generation hemos conseguido más de 11 millones de euros para mejorar Sestao», subraya la alcaldesa, Ainhoa Basabe, quien espera que «en verano tengamos buenas noticias del Ministerio de Hacienda» acerca de la subvención FEDER.