El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts
Además de los nuevos edificios y de los aparcamientos que se crearán, habrá una zona de esparcimiento. L. G.

Sestao iniciará la regeneración de una de las zonas más demandadas 20 años después

El plan previsto para el próximo ejercicio en Camino Txikito incluye mejorar la conexión entre el centro y Txabarri además de levantar 220 viviendas y 350 garajes

Laura González

Laura González

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

Hace más de veinte años que se espera por la regeneración de la zona de Camino Txikito en Sestao. En este punto, en el que antiguamente había varias huertas, utilizado ahora en parte como aparcamiento, el Ayuntamiento inició los preparativos para la construcción de numerosas viviendas en 2002, pero por diversas causas, entre ellas recursos judiciales y la necesidad de redefinir el plan, no es hasta ahora cuando «más cerca se está de hacerlo realidad».

Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde, Gorka Álvarez (PNV), que ha apuntado que las obras para levantar 220 pisos y 350 garajes en esta zona, una actuación que mejorará la conexión entre Txabarri y el centro, se espera que arranquen «a finales de 2026». «Queremos que sea una realidad lo antes posible», ha indicado, en una comparecencia pública en la que junto a Carlos García de Andoin (PSE), el equipo de gobierno hizo balance de su actual plan de mandato, afirmando ambos que el de Camino Txikito es «uno de los grandes proyectos de la legislatura».

Infografia de cómo quedará una parte de esta nueva área. A. S.

Según han señalado, el 80% de las 120 acciones contempladas en su hoja de ruta, presentada en febrero de 2024, «están ya finalizadas, o en ejecución». Retos como la reforma de los campos de fútbol de Galindo, la creación del parque Labe Garaia y la construcción de la plaza 8 de marzo, ya han concluido. Otras actuaciones, como la reurbanización de la avenida Las Llanas, la rehabilitación del Horno Alto y de la escuela de aprendices o la promoción de 180 viviendas en La Punta, «estarán listas pronto». También se espera otorgar en los próximos meses las licencias de obra para la instalación de nuevas empresas en los terrenos anteriormente ocupados por La Naval, dar inicio a las obras para transformar la dársena de La Benedicta en un punto de ocio y de turismo, y culminar la revisión del PGOU, entre otras acciones.

Presupuesto

Ambos portavoces han destacado también «los más de 50 millones de euros» que las administraciones públicas otorgaron a Sestao hace unos meses y que se están invirtiendo en la actualidad en varios de estos proyectos, «una cifra inédita», así como los 15 millones en subvenciones que ha logrado el Ayuntamiento. «Queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos y que se sientan orgullosos de nuestro público», ha declarado el alcalde, antes de que García de Andoin reconociera que se necesitan mejoras en la limpieza, en la jardinería y en las rampas mecánicas. Los dos también han afirmado que están trabajando en el Presupuesto de 2026, «para poder aprobarlo antes de que finalice este año». Actualmente las Cuentas están prorrogadas desde 2023.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  6. 6

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Una plaga de ratas «grandes como conejos» en Santurtzi
  10. 10

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sestao iniciará la regeneración de una de las zonas más demandadas 20 años después

Sestao iniciará la regeneración de una de las zonas más demandadas 20 años después