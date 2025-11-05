Sestao iniciará la regeneración de una de las zonas más demandadas 20 años después El plan previsto para el próximo ejercicio en Camino Txikito incluye mejorar la conexión entre el centro y Txabarri además de levantar 220 viviendas y 350 garajes

Laura González Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:19

Hace más de veinte años que se espera por la regeneración de la zona de Camino Txikito en Sestao. En este punto, en el que antiguamente había varias huertas, utilizado ahora en parte como aparcamiento, el Ayuntamiento inició los preparativos para la construcción de numerosas viviendas en 2002, pero por diversas causas, entre ellas recursos judiciales y la necesidad de redefinir el plan, no es hasta ahora cuando «más cerca se está de hacerlo realidad».

Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde, Gorka Álvarez (PNV), que ha apuntado que las obras para levantar 220 pisos y 350 garajes en esta zona, una actuación que mejorará la conexión entre Txabarri y el centro, se espera que arranquen «a finales de 2026». «Queremos que sea una realidad lo antes posible», ha indicado, en una comparecencia pública en la que junto a Carlos García de Andoin (PSE), el equipo de gobierno hizo balance de su actual plan de mandato, afirmando ambos que el de Camino Txikito es «uno de los grandes proyectos de la legislatura».

Ampliar Infografia de cómo quedará una parte de esta nueva área. A. S.

Según han señalado, el 80% de las 120 acciones contempladas en su hoja de ruta, presentada en febrero de 2024, «están ya finalizadas, o en ejecución». Retos como la reforma de los campos de fútbol de Galindo, la creación del parque Labe Garaia y la construcción de la plaza 8 de marzo, ya han concluido. Otras actuaciones, como la reurbanización de la avenida Las Llanas, la rehabilitación del Horno Alto y de la escuela de aprendices o la promoción de 180 viviendas en La Punta, «estarán listas pronto». También se espera otorgar en los próximos meses las licencias de obra para la instalación de nuevas empresas en los terrenos anteriormente ocupados por La Naval, dar inicio a las obras para transformar la dársena de La Benedicta en un punto de ocio y de turismo, y culminar la revisión del PGOU, entre otras acciones.

Ambos portavoces han destacado también «los más de 50 millones de euros» que las administraciones públicas otorgaron a Sestao hace unos meses y que se están invirtiendo en la actualidad en varios de estos proyectos, «una cifra inédita», así como los 15 millones en subvenciones que ha logrado el Ayuntamiento. «Queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos y que se sientan orgullosos de nuestro público», ha declarado el alcalde, antes de que García de Andoin reconociera que se necesitan mejoras en la limpieza, en la jardinería y en las rampas mecánicas. Los dos también han afirmado que están trabajando en el Presupuesto de 2026, «para poder aprobarlo antes de que finalice este año». Actualmente las Cuentas están prorrogadas desde 2023.

