Los concejales Carlos de García de Andoin y Álex Moneo, en un belén de la residencia Juan Ellacuría. A. S.

Sestao enciende el viernes una Navidad con barracas, magia y decoración de balcones

Olentzero y los Reyes Magos volverán a recibir a los más pequeños en el colegio Begoñako Andra Mari

Laura González

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:45

Desde este viernes, cuando tendrá lugar el encendido, a las 19.00 horas en la plaza Conde Balmaseda, hasta el próximo 6 de enero, Sestao acogerá medio centenar de actos para disfrutar de la Navidad. Entre ellos habrá varios espectáculos dirigidos a los jóvenes, que se desarrollarán en el salón de actos de la escuela de música, como una Gala Internacional de Magia que se celebrará el viernes 12. El día 23 también acudirá Goazen con su show musical.

Otro espacio destacado será el patio del colegio Begoñako Andra Mari, donde desde el día 20 hasta el 6 se instalarán varias barracas, que estarán en funcionamiento de 11.30 a 14.00, y de 16.30 a 21.30 horas. Allí también se celebrará una diskofesta para el público infantill el día 30 y un espectáculo de magia el 4 de enero. En este centro escolar, después de salir a las 11.00 horas desde la iglesia de Santa María, culminarán la kalejira Olentzero y Mari Domingi el día 24. Posteriormente recibirán a todos los pequeños. Lo mismo harán los Reyes Magos el 5 de enero, tras recorrer desde las 18.00 horas las calles del municipio.

En Txabarri se pondrá en marcha la VII edición del concurso de embellecimiento de balcones y ventanas, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 5 hasta el 19 de diciembre. En esa zona, en la plaza 8 de Marzo, los días 22, 23 y 26 de diciembre habrá actividades infantiles, entre ellas hinchales, ludoteca, una función de títeres, divertxokos, un taller de manualidades, toro mecánico y un espectáculo musical.

San Silvestre y campanadas adelantadas

El Gaztegune también ofrecerá una programación especial, dividida por franjas de edad. Realizarán desde excursiones para practicar escalada y espeleología, a realidad virtual y una actividad similar al popular programa de televisión Humor Amarillo. Todas las personas interesadas deberán de reservar su plaza. Las cuadrillas de Sestao también estarán presentes en estas fiestas de Navidad. El día 27 de diciembre organizarán la San Silvestre infantil y para adultos, y las campanadas adelantadas, desde el balcón del Ayuntamiento, además de una fiesta en la plaza San Pedro para despedir el año.

