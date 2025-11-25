Vía libre en Sestao a la transformación de los terrenos de La Naval en un gran parque industrial La actuación delimita una parcela de 218.000 metros cuadrados de uso productivo, así como aparcamientos, un gran espacio verde y una hectárea de zona pública

Laura González Sestao Martes, 25 de noviembre 2025, 12:04 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

Con los votos únicamente del equipo de gobierno, conformado por PNV y PSE, y la negativa de EH Bildu y Elkarrekin, el pleno de Sestao ha aprobado este martes de manera definitiva el plan especial de ordenación urbana de La Naval, con el que se da luz verde a la regeneración de los terrenos antes ocupados por el viejo astillero, que se transformará en un gran parque industrial.

La propietaria de los terrenos, la compañía belga VGP, que se llevó la puja en noviembre de 2021 tras desembolsar 36 millones de euros, invertirá otros 5,6 para llevar a cabo la división en varias parcelas, así como la implantación de servicios e infraestructuras para una posterior edificación de naves y pabellones. Todo ello con el objetivo de dar forma a 'VGP Park La Naval', que se unirá a la lista de más de cien parques industriales que tiene repartidos por toda Europa.

En julio este plan se aprobó de manera inicial para contemplar nuevos usos y poder dotar de actividad a este solar de unos 300.000 metros cuadrado. En octubre el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco emitió una declaración ambiental estratégica, y ahora ha sido el Ayuntamiento el que ha avalado de manera defitiva el procedimiento. La actuación delimita una gran zona de uso productivo industrial de 218.000 metros cuadrados. Contará también con casi 2.500 metros cuadrados de aparcamiento y un gran espacio verde, así como unos 10.000 metros cuadrados de zona pública. También se creará un nuevo vial, que discurrirá en paralelo al ya existente, para facilitar el tránsito de vehículos y de peatones.

El proyecto contemplaba la posibilidad de crear una zona de paseo junto a la ría. Finalmente, esta medida se ha desestimado y únicamente, debido al uso industrial, los vecinos podrán acercarse a una parte próxima al agua. «Nos alejamos del corredor verde que viene desde Bilbao y pasa por Barakaldo, o el que va desde La Benedicta a Santurtzi. Pero en Sestao hay que valorar la apuesta que se ha hecho para mantener industria en ese punto, con el paro cronificamos que tenemos, apostando por la actividad económica y el empleo», ha explicado la jeltzale Josefina San Miguel, edil de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente e Industria.

Precisamente este punto es el que más críticas ha generado en la oposición, además del miedo a que industrias que generan contaminación acústica o medioambiental puedan establecerse en este lugar. También la protección de varios elementos de patrimonio que se encuentran en este solar. Según ha confirmado el Ayuntamiento, la compañía belga VGP se ha comprometido a llevar esta actuación a cabo, garantizando la continuidad de los edificios del astillero que se han mantenido en pie, entre ellos las oficinas generales, el taller mecánico, la central eléctrica y las grúas, así como otros elementos. Además, se llevará a cabo la restauración del adoquinado, de los raíles del ferrocarril y los que permitían el desplazamiento de las grúas, y se rehabilitará la pasarela que salva las vías del tren. Todas estas intervenciones serán autorizadas por la Diputación.

Quejas de personal municipal

La sesión ha concluido con quejas de la oposición, en nombre de la junta de personal del Ayuntamiento, con algunos miembros presentes en la sala, que reclaman, entre otras cosas, la publicación de la OPE de 2025, tras vencer la de 2022, la aprobación de una nueva PRT, y la revisión de los complementos de destino. Tanto EH Bildu como Elkarrekin han solicitado una comisión para tratar el tema. El edil de Recursos Humanos, Jesús Amenedo (PNV), ha afirmado que son «conscientes de los retrasos acumulados» y de la necesidad «de avanzar sí o sí». En ese sentido, ha apuntado que esperan poder presentar los Presupuestos de 2026 antes de final de año, y que a principios del próximo ejercicio confían en realizar una RPT «extraordinaria con carácter retroactivo».