Laura González Viernes, 11 de julio 2025, 20:35 | Actualizado 20:56h.

Hasta que no se encienden las pailas en Santurtzi no arranca la fiesta. Este viernes, como marca la tradición, un rico olor a sardinas ha dado el pistoletazo de salida a 'Los Cármenes', una celebración que se prolongará hasta el próximo domingo 20 de julio. Dentro de esas nueve jornadas uno de sus actos más entrañables es la Gran Sardinada, un evento gastronómico de más de medio siglo de historia que pone en valor uno de los productos más singulares de la costa vizcaína, y que de nuevo ha abarrotado el centro de la localidad, las calles Itsasalde y Juan XXIII y todo su entorno.

Allí, los hosteleros han vuelto a asar más de una tonelada de este pescado, que como siempre ha sido ofrecido de manera gratuita a los vecinos y visitantes de otras localidades. «Nuestras sardinas son un auténtico manjar, y compartidas junto a todo el mundo en la calle, saben mucho mejor. Es una tradición muy bonita que nunca me pierdo», ha afirmado Antonio López, mientras hacía cola en la paila de Jesús Mari Salazar, el más veterano del pueblo con la parrilla. «De los 52 años que se lleva haciendo esto solo me lo he perdido uno, por estar en la mili. Las sardinas y la Virgen del Carmen son lo más grande», cuenta con orgullo, mientras controla que no se hagan demasiado.

Cerca de allí Eneko Gutiérrez, Ander Martín, Egoitz Etxeberria, Ainara Lorenzo y el resto de la cuadrilla de jóvenes santurtziarras, ya le hincaban el diente al plato. «Esto entra solo. Están muy ricas» , aseguraban. «Como estas no hay otras», apuntaba Begoña González, antes de empezar a canturrear la famosa canción.

Un acto que además de a los propios vecinos del municipio también conquista a otros residentes de localidades del entorno. «Venimos todos los años desde Portugalete. De pequeña aquí me traían mis padres, lo hice con mis hijos y hoy vengo con mi nieto, al que le encantan las sardinas», ha declarado Julia Suárez. «Nosotras procuramos no perdernos este día, es especial», apuntaron Jina Zamarreño y Piedad Villacorta, vecinas de Trapagaran, después de haber esperado una hora junto a la paila. Una celebración marcada por el aviso naranja por riesgo de fuertes tormentas que sin embargo dejó disfrutar a todos, aunque mirando de refilón al cielo.

Las pailas abarrotaron las calles Itsasalde y Juan XXI. Abajo, Jina Zamarreño y Piedad Villacorta antes de degustar las sardinas. L. G.

Al margen de esta tradición gastronómica, el que es sin duda uno de los eventos más multitudinarios de las fiestas, el arranque oficial de las celebraciones ha tenido lugar a mediodía, con el homenaje a entidades locales, junto al monumento en honor a la Virgen del Carmen, que cumple 75 años. En esta edición los galardonados fueron precisamente los porteadores de la imagen, 'Justino y sus chicos', que llevan realizando esta tarea durante cuatro décadas y media. «La sucesión está bien asegurada, no faltarán porteadores en el pueblo», han afirmado. También se ha rendido un homenaje a la asociación Comercios Unidos por su 25 aniversario. «Nuestra labor en la sombra es importante en el pueblo, y así seguiremos».

Recibimiento a Mentxu

Este acto ha coincidido con el txupinazo, en la zona de txosnas, y con el pregón a cargo del mariachi de la localidad, Tolín. En el Ayuntamiento el protagonismo luego ha sido para la cuadrilla 'COLGA2', antes del recibimiento a Mentxu. Este sábado, día en el que darán inicio las fiestas de Barakaldo, arrancará con el guiño a otro de los símbolos de la localidad marinera, el monte Serantes, con una subida guiada, a la que seguirá un sinfín de actividades.