Santurtzi trata de captar a los últimos turistas del verano La oficina de turismo refuerza durante este mes los reclamos de la localidad ligados al mar, monte y 950 aniversario

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:26

A pesar de la vuelta al 'cole' y al trabajo por parte de millones de trabajadores, aún hay quienes durante este mes se encuentran de vacaciones y aprovechan para viajar sin el caos habitual de agosto y descubrir nuevos planes de ocio, ya sea lejos de casa o en municipios cercanos. Con el fin de captar a los últimos turistas del verano, la oficina de turismo de Santurtzi refuerza los reclamos de la localidad durante estas semanas de septiembre.

El mar y el monte son los principales reclamos del municipio. Entre las actividades más destacadas se encuentran las visitas guiadas al Serantes (todos los domingos), al torreón (los fines de semana) y las subidas adaptadas para personas con movilidad reducida (los sábados). También las visitas autoguiadas que se llevarán a cabo todos los días al museo del mar, donde se descubrirá la historia de Santurtzi y la transformación de su costa a lo largo de los siglos. Los interesados podrán asimismo conocer de primera mano el barco 'Agurtza', el único pesquero tradicional que se conserva como museo en toda la costa vasca (cada fin de semana).

En pleno puerto pesquero se encuentra la cofradía de pescadores, donde el próximo sábado 20 se llevará a cabo una visita teatralizada en la que un grupo de actores representarán personajes populares como la sardinera y mostrarán de una forma lúdica la historia y las tradiciones del municipio. Por otra parte, el próximo domingo 21, a partir de las 9.00 horas, se celebrará en el parque central la sexta edición de la concentración de coches y motos clásicos.

Congreso histórico

Como no podía ser de otra manera, los planes de ocio de este mes incluyen actividades por el 950 aniversario, una efeméride que a lo largo de este ejercicio conmemora la primera vez que se menciona el nombre del municipio en un escrito. Se trata de un antiguo cartulario en latín que data del año 1075 y que hace referencia al monasterio de San Jorge, la capilla que según cuenta la leyenda erigieron unos monjes británicos que, tras escapar de la guerra en su tierra natal y sufrir una tormenta en alta mar, desembarcaron en lo que hoy se conoce como Santurtzi.

En ese sentido, la iglesia de San Jorge acogerá una actuación de música en vivo a la luz de las velas, los días 19 y 20 a las 20.00 horas. Finalmente, del 26 al 28 se celebrará en la sala Kresala un congreso con especialistas en historia y antropología que ofrecerán conferencias temáticas sobre distintos momentos del municipio a lo largo de los siglos.

